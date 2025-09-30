Reditelj opere „Bal pod maskama“ Boba Đurović odbio je ponudu Narodnog pozorišta da je obnovi za početak sezone, zato što ne želi da sarađuje sa upravom koju je postavila vlast zbog koje 13 godina ne može da režira

Nova, 157. sezona Narodnog pozorišta počinje 1. oktobra premijerom obnovljene Verdijeve opere Bal pod maskama.

Bal pod maskama je 2005. godine na scenu ove kuće postavio reditelj Božidar Boba Đurović. Podatak kad je skinuta s repertoara nije moguće naći, a u pres materijalu samo piše da se obnavlja posle duže pauze.

Režiju Bobe Đurovića sad je obnovila Ivana Dragutinović Maričić.

Zašto sam Boba Đurović nije obnovio Bal pod maskama, jednu od njegovih najboljih režija? Za portal „Vremena“ kaže da – nije hteo.

Dok je ova uprava – ne

„Uprava Narodnog pozorišta me je ljubazno pozvala na sastanak i ponudila obnovu. Razgovarao sam i sa novim v.d. upravnikom Dragoljubom Bajićem i sa umetničkom direktorkom Opere Ljubicom Vraneš i s njihove strane sve je bilo vrlo korektno“, priča Đurović.

Pa ipak, ponudu je odbio.

„S obzirom da mi je ova vlast oduzela mandat koji mi je zakonski pripadao, zbog čega sam imao 13 godina prećutnu zabranu nerežiranja prvo u Narodnom pozorištu a zatim i u celoj Srbiji, dok je na čelu Narodnog pozorišta uprava ove vlasti, ja iz moralnih razloga ne mogu da prihvatim tu ponudu. Svesrdno se borim za bolje Narodno pozorište i celu kulturu, koju ova vlast nastoji da ukine.“

Podsetimo, u vreme dolaska SNS na vlast, Đurović je bio upravnik Narodnog pozorišta. Iako je na konkursu, u vreme ministra kulture Ivana Tasovca, imenovan i za drugi mandat, Vlada Srbije godinama nije htela da potvrdi njegovo imenovanje, da bi onda poništila konkurs. Đurović se pobunio i tako zapečatio svoju rediteljsku karijeru u Srbiji.

Čekaću promenu

Boba Đurović kaže da voli Bal pod maskama, i voleo bi da je opet postavi na scenu. „Osim toga, vrlo mi nedostaje režija. Za sve ove godine mogao sam da radim samo u Zvezdara teatru, i to je užasan osećaj. Ali, i pored svega toga, nisam hteo da prihvatim ponudu sadašnje uprave Narodnog pozorišta i pređem preko svega šta sam zbog ove vlasti doživljavao“.

„Čekaću da se promeni. Pa ako me nova uprava Narodnog pozorišta bude htela, vrlo rado ću prihvatiti ponudu.“

Na premijeru svoje predstave, kaže, neće doći.

Napomenimo još i da je dirigent obnovljene Đurovićeve režije Bojan Suđić, kao gost. Podatak da visina njegovog honorara odgovara višemesečnim honorarima horista čiji ugovor nije produžen za ovu sezonu zato što pozorište nema para, kako im je objasnila Ljubica Vraneš, nismo uspeli da proverimo.