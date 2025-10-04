Glumci Narodnog pozorišta, čija je zgrada zatvorena, večeras će publici „Ateljea 212“ preneti svoje zahteve o smeni uprave, Dragoslava Bokana i Nikole Selakovića

Glumci beogradskog „Ateljea 212“ pozvali su kolege iz Narodnog pozorišta čoja je zgrada od juče zatvorena da se večeras, nakon predstava na obe scene, poklone publici zajedno sa njima.

Na velikoj sceni je na repertoaru predstava Rolerkoster Jelene Kajgo u režiji Milice Kralj, a na Maloj sceni je predstava Ovaj će biti drugačiji Staše Bajac u režiji Đurđe Tešić.

Glumci Narodnog pozorišta će publici na obe scene ponoviti svoje zahteve o smeni uprave Narodnog pozorišta, pedsednika Upravnog odbora Dragoslava Bokana i ministra kulture Nikole Selakovića.

Ova tri zahteva deo ansambla Narodnog pozorišta objavio je juče, 3. oktobra, na jednočasovnoj najavi štrajka ispred zgrade Narodnog pozorišta.

Nekoliko sati nakon početka ove najave štrajka uprava pozorišta i Ministarstvo kulture su objavili da u naredne tri nedelje u Narodnom pozorištu neće biti predstava kako bi se primenile 59 bezbednosnih mera koje traži Sektor za vanredne situacije.

Za ovaj zahtev Sektora za vanredne situacije znalo se još u julu. Činjenica da ga uprava Narodnog pozorišta primenjuje baš na dan kad je zakazana najava štrajka, navodi na pomisao da je zatvaranje zgrade pokušaj da se spreče zaposleni da publici prenesu svoje zahteve o smeni uprave, Dragoslava Bokana i Nikole Selakovića.

Međutim, zaboravili su da je ansambl Narodnog pozorišta dobrodošaso i na drugim scenama.