Ansambl Drame Narodnog pozorišta oglasio se saopštenjem povodom incidenta koji se dogodio 9. septembra 2025. godine, kada je glumici Dobrili Bobi Stojnić, prvakinji Drame NP, onemogućen ulazak u zgradu pozorišta.
Prema navodima ansambla, obezbeđenje je Stojnić sprečilo da uđe u garderobu i uzme svoje stvari, obraćajući joj se rečima: „Marš napolje, zvaćemo policiju ako ne odeš!“ Takav tretman, kako se ističe, bio je brutalan i ponižavajući, kao da je u pitanju uljez ili kriminalac, a ne umetnica koja je decenijama igrala na sceni Narodnog pozorišta.
„Čak i kada bi bila penzionisana, glumci ostaju naše doživotne kolege i zaslužuju poštovanje i kao građani i kao umetnici“, navodi se u saopštenju.
Ansambl Drame podseća da je pozorište za mnoge umetnike „druga kuća“, mesto ljubavi, rada, kolegijalnosti i života provedenog na sceni, te da nikada ne sme postati mesto progona, nasilja i primitivizma. „Postoje nepisana pravila ponašanja u pozorištu koja podrazumevaju pristojnost i uljudnost, a ne ponižavanje“, ističe se.
Posebno je naglašeno da je od Stojnić tražena „pisana dozvola“ za ulazak u garderobu, što ansambl ocenjuje kao apsurdno i nepoznato pravilo. „Do sada nikada nisu bili potrebni ausvajsi za umetnike i saradnike. Kakva se to nova pravila uvode i gde su objavljena?“ pita se u saopštenju.
bezbeđenje, prema navodima, ponašalo se grubo i nekulturno, što ansambl opisuje kao nedopustivo. U saopštenju se podseća i na mnoga poznata imena koja su obeležila istoriju Narodnog pozorišta, uz pitanje: „Da li bi Olivera Marković, Predrag Ejdus, Lane Gutović, Boris Komnenić ili Petar Banićević bili dočekani rečima: ‘Marš!’?“
Ansambl Drame jasno poručuje da osuđuje postupanje prema Dobrili Bobi Stojnić i da stoji solidarno iza svih umetnika čije su dostojanstvo i prava ugroženi.
Izvor: Danas