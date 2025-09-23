Glumici Dobrili Bobi Stojnić, prvakinji Drame Narodnog pozorišta, obezbeđenje je 9. septembra zabranilo ulazak u garderobu, uz uvredljive reči i pretnje policijom. Ansambl Drame poručuje da je ovakav tretman nedopustiv i ponižavajući za umetnicu sa višedecenijskim radom na sceni

Ansambl Drame Narodnog pozorišta oglasio se saopštenjem povodom incidenta koji se dogodio 9. septembra 2025. godine, kada je glumici Dobrili Bobi Stojnić, prvakinji Drame NP, onemogućen ulazak u zgradu pozorišta.

Prema navodima ansambla, obezbeđenje je Stojnić sprečilo da uđe u garderobu i uzme svoje stvari, obraćajući joj se rečima: „Marš napolje, zvaćemo policiju ako ne odeš!“ Takav tretman, kako se ističe, bio je brutalan i ponižavajući, kao da je u pitanju uljez ili kriminalac, a ne umetnica koja je decenijama igrala na sceni Narodnog pozorišta.

„Čak i kada bi bila penzionisana, glumci ostaju naše doživotne kolege i zaslužuju poštovanje i kao građani i kao umetnici“, navodi se u saopštenju.

Ansambl Drame podseća da je pozorište za mnoge umetnike „druga kuća“, mesto ljubavi, rada, kolegijalnosti i života provedenog na sceni, te da nikada ne sme postati mesto progona, nasilja i primitivizma. „Postoje nepisana pravila ponašanja u pozorištu koja podrazumevaju pristojnost i uljudnost, a ne ponižavanje“, ističe se.

Posebno je naglašeno da je od Stojnić tražena „pisana dozvola“ za ulazak u garderobu, što ansambl ocenjuje kao apsurdno i nepoznato pravilo. „Do sada nikada nisu bili potrebni ausvajsi za umetnike i saradnike. Kakva se to nova pravila uvode i gde su objavljena?“ pita se u saopštenju.

bezbeđenje, prema navodima, ponašalo se grubo i nekulturno, što ansambl opisuje kao nedopustivo. U saopštenju se podseća i na mnoga poznata imena koja su obeležila istoriju Narodnog pozorišta, uz pitanje: „Da li bi Olivera Marković, Predrag Ejdus, Lane Gutović, Boris Komnenić ili Petar Banićević bili dočekani rečima: ‘Marš!’?“

Ansambl Drame jasno poručuje da osuđuje postupanje prema Dobrili Bobi Stojnić i da stoji solidarno iza svih umetnika čije su dostojanstvo i prava ugroženi.

Izvor: Danas