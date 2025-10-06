Komentar
Za koga radi vreme?
Građani će nastaviti da svojim telima pritiskaju režim. Studenti možda obrnu još jedan krug po Srbiji. A opozicija ima samo jedan zadatak: da se ujedini
Već se nedeljama zna da režim neće dozvoliti još jedno „pumpanje“ sa tribina. Zato se nedeljama zna i da na utakmicu između Srbije i Albanije neće moći da uđe niko ko nije detaljno proveren. Kriterijum jeste bezbednost - ali politička
Za čiju se bezbednost to plaše država i Fudbalski savez na fudbalskoj utakmici Srbije protiv Albanije?
Zvanično, plaše se velikorspskih i velikoalbanskih navijača i huligana. Zato su navodno premestili utakmicu sa Marakane u zabačeni i skučeni stadion u Leskovcu. Podjednako važan bio im je, rekli su iz FSS, baš taj ambijent na stadionu „Dubočica“ i bezrezervna podrška našem nacionalnom timu koja se naročito oseća u Leskovcu.
Nezvanično, plaše se „pumpanja“ građana sa tribina, koje se orilo sa Marakane na utakmici protiv Engleske, ali i tokom celog evropskog prvenstva u košarci u Rigi, zbog čega je režim poslao batinaše da ujuruju i prete ljudima, a pojedini reprezentativci hteli čak da batale igranje za nacionalni dres.
„Vreme“ je još 17. septembra saznalo da režim neće ništa prepustiti slučaju i da će potpuno zatvoriti stadion, pa je poslalo pitanja Fudbalskom savezu Srbije – zašto nema karata za utakmicu protiv Albanije?
„Karte još ne mogu da se kupe zato što još nema informacija o ulaznicama“, rekli su i sakrili se iza objašnjenja da čekaju odgovor FIFE, da bi zatim objavili da karata u slobodnoj prodaji zaista neće ni biti.
Na stadion će moći da uđu samo “gosti i prijatelji” Saveza, fudbalska zajednica i sponzori. Sa obrazloženjem da je time Srbija „kažnjena“ odlukom FIFE.
FIFA, međutim, nije zatvorila ceo stadion, već samo naložila da se „deo kapaciteta popuni zajednicama i grupama od posebnog interesa – porodice, učenici, organizacije sa fokusom na borbu protiv diskriminacije. To lepo piše u zvaničnoj odluci koja je čak objavljena na sajtu Saveza.
Drugi deo stadiona ispuniće siguran i pouzdan državni aparat. Da ne bi opet Javni servis morao da utišava ton, kada prenosi utakmice srpske reprezrentacije. Dok se ceo stadion ori od pokliča „Ko ne skače taj je ćaci!“.
Bitka između protivnika i pobornika vlasti, pravne države i bezakonja, dobra i zla, svela se na dokazivanje koga ima više. Ne bez razloga
To što Vučić u činjenici da studenti jedu triput dnevno vidi „obojenu revoluciju“ svedočanstvo je autoprojekcije – on nikad nije iskusio podršku, a da nije plaćena
Kao što Vučić govori o dijalogu, Dačić i Vasiljević zbore o zakonu, borbi protiv kriminala i policiji od koje „ni jedne nema bolje“. Reč je o čistom fejku, kao što je i sve ostalo pod naprednjačkim režimom
Nova kampanja za brzometnu legalizaciju za 100 evra ne razlikuje se u suštini mnogo od one od pre deset godina. Zanimljive su, međutim, finese, poput legalizacije divlje gradnje u nacionalnim parkovima
