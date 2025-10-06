Već se nedeljama zna da režim neće dozvoliti još jedno „pumpanje“ sa tribina. Zato se nedeljama zna i da na utakmicu između Srbije i Albanije neće moći da uđe niko ko nije detaljno proveren. Kriterijum jeste bezbednost - ali politička

Za čiju se bezbednost to plaše država i Fudbalski savez na fudbalskoj utakmici Srbije protiv Albanije?

Zvanično, plaše se velikorspskih i velikoalbanskih navijača i huligana. Zato su navodno premestili utakmicu sa Marakane u zabačeni i skučeni stadion u Leskovcu. Podjednako važan bio im je, rekli su iz FSS, baš taj ambijent na stadionu „Dubočica“ i bezrezervna podrška našem nacionalnom timu koja se naročito oseća u Leskovcu.

Nezvanično, plaše se „pumpanja“ građana sa tribina, koje se orilo sa Marakane na utakmici protiv Engleske, ali i tokom celog evropskog prvenstva u košarci u Rigi, zbog čega je režim poslao batinaše da ujuruju i prete ljudima, a pojedini reprezentativci hteli čak da batale igranje za nacionalni dres.

Šta zaista piše u odluci FIFE

„Vreme“ je još 17. septembra saznalo da režim neće ništa prepustiti slučaju i da će potpuno zatvoriti stadion, pa je poslalo pitanja Fudbalskom savezu Srbije – zašto nema karata za utakmicu protiv Albanije?

„Karte još ne mogu da se kupe zato što još nema informacija o ulaznicama“, rekli su i sakrili se iza objašnjenja da čekaju odgovor FIFE, da bi zatim objavili da karata u slobodnoj prodaji zaista neće ni biti.

Na stadion će moći da uđu samo “gosti i prijatelji” Saveza, fudbalska zajednica i sponzori. Sa obrazloženjem da je time Srbija „kažnjena“ odlukom FIFE.

FIFA, međutim, nije zatvorila ceo stadion, već samo naložila da se „deo kapaciteta popuni zajednicama i grupama od posebnog interesa – porodice, učenici, organizacije sa fokusom na borbu protiv diskriminacije. To lepo piše u zvaničnoj odluci koja je čak objavljena na sajtu Saveza.

Drugi deo stadiona ispuniće siguran i pouzdan državni aparat. Da ne bi opet Javni servis morao da utišava ton, kada prenosi utakmice srpske reprezrentacije. Dok se ceo stadion ori od pokliča „Ko ne skače taj je ćaci!“.