Ulaznica za utakmicu Srbija - Albanija koja bi trebalo da se igra u Leskovcu još nema, a kada i da li će ih biti, znaće se posle odluke FIFE, kažu u Fudbalskom savezu Srbije za „Vreme”

Sad je i zvanično – fudbalska utakmica između Srbije i Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo grebalo bi da se igra se u Leskovcu, na stadionu Dubočica, ali ulaznica još nema u prodaji.

Kada će ih i da li biti u prodaji, zavisiće od odluke FIFE i disciplinskog postupka zbog incidenta na meču sa Engleskom odigranog u Beogradu 9. septembra, kažu za „Vreme” u Fudbalskom savezu Srbije (FSS).

„Karte još ne mogu da se kupe zato što još nema informacija o ulaznicama. Čim ih bude, obajvićemo na našem sajtu kao što to radimo za svaku utakmicu. Ne možemo da počnemo prodaju ulaznica dok ne dobijemo odluku od FIFE kakve će biti disciplinske mere zbog incidenata na meču sa Engleskom i da li će se te disciplinske mere odnositi na kapacitet stadiona u Leskovcu i mogućnost prodaje ulaznica”, kažu za u FSS.

Ulaznice na stranim sajtovima za 350 evra – ali u Podgorici

Na pojedinim inostranim sajtovima, mogu se naći ulaznice za utakmicu Srbije i Albanije, ali cena i mesto odigravanja su više nego neobični.

Najjeftinija ulaznica koju nudi jedan sajt je oko 35.000 dinara, a moguće je kupiti ih i za 10.000 dinara više. Ali, oni kao mesto odigravanja meča navode stadion u Podgorici.

Na drugom sajtu, za utakmicu na pravoj lokaciji, moguće je naći kartu za 32 evra.

Umesto u Beogradu, igra se u Leskovcu

Iako je duel trebalo da se igra u Beogradu, Fudbalski savez Srbije tražio je od UEFA da se meč premesti na mini stadion u Leskovcu.

„Posle susreta sa Engleskom u Beogradu, odluka o promeni lokacije doneta je na osnovu detaljnih analiza svih aspekata u vezi sa organizacijom visokorizičnog sportskog događaja kao što je predstojeći duel sa Albanijom. Ključni razlog je bezbednost“, navodi se u saopštenju Fudbalskog saveza Srbije.

Dodali su i da se brinu za bezbednost publike, ali pre svega igrača i svih ostalih aktera utakmice.

Postupak FIFE

FIFA je pokrenula postupak protiv FSS-a zbog nedoličnog ponašanja na utakmici sa Engleskom, a Arena sport piše da će se kazne ponajviše odnositi na upotrebu lasera.

Kako piše taj portal, Svetska kuća fudbala godinama ima problem sa korišćenjem ovog sredstva, jer je prilično teško onemogućiti njegov unos na stadion, usled sitne konstrukcije i raznolikih oblika koje ima.

I publika na utakmici Srbije i Engleske koristila je laser, pa je glavni arbitar na meču, Klemon Turpan je u jednom trenutku prekinuo meč, zato što je zeleno svetlo bilo upereno u Ezrija Konsu, reprezentativca Engleske u više navrata.

Povodom incidenata na stadionu „Rajko Mitić”, za britanske medije je govorio bivši FIFA sudija Kit Haket, koji veruje da će Fudbalski savez Srbije snositi ozbiljne posledice.

„Korišćenje lasera je opasno i neprihvatljivo. Turpan je vrlo iskusan arbitar i sigurno je bio obavešten o svemu. Posmatrač utakmice je zahtevao da se pošalje upozorenje, a slučaj će biti prijavljen nadležnim organima i Srbija će biti kažnjena visokom novčanom kaznom”, rekao je Haket za „Football Insider”.

I utakmica sa Engleskom odigrana je u smanjenom kapacitetu zbog kazne FIFE usled rasističkih skandiranja na utakmici protiv Andore u junu ove godine.

Osim lasera, poslednja utakmica fudbalske reprezentacije Srbije sa Engleskom ostaće upamćena i po incidentima na tribinama, sa tom razlikom da incidente nije izazvao sukob navijača dva suparnička tima, već napad batinaša na ljude koji su uzvikivali parole protiv vlasti u zemlji.

U Srbiji se tako rodilo novo zanimanje: nabadanje i zastrašivanje navijača na utakmicama reprezentacije, koji se drznu da sa tribina skandiraju protiv vlasti Aleksandra Vučića.