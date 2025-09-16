Srbija igra najvažniju utakmicu u kvalifikacijama, protiv Albanije, ali ne na Marakani, već na mini stadionu u Leskovcu, navodno zbog sigurnosti igrača, ali zapravo da Vučić ne bi čuo pumpanja sa tribina

Fudbalske reprezentacije Srbije i Albanije igraće u Leskovcu utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, objavljeno je na sajtu Evropske fudbalske unije (UEFA). Jako važna utakmica sedmog kola Grupe K igraće se tako 11. oktobra od 20.45 na stadionu „Dubočica“ u Leskovcu.

Iako je duel trebalo da se igra u Beogradu, Fudbalski savez Srbije tražio od UEFA da se meč premesti na mini stadion u Leskovcu.

„Posle susreta sa Engleskom u Beogradu, odluka o promeni lokacije doneta je na osnovu detaljnih analiza svih aspekata u vezi sa organizacijom visokorizičnog sportskog događaja kao što je predstojeći duel sa Albanijom. Ključni razlog je bezbednost“, navodi se u saopštenju Fudbalskog saveza Srbije.

Dodali su i da se brinu za bezbednost publike, ali pre svega igrača i svih ostalih aktera utakmice.

Rizik postoji – ali za vlast

Poslednja utakmica fudbalske reprezentacije Srbije sa Engleskom i zaista jeste bila pod incidentima. Sa tom razlikom da incidente nije izazvao sukob navijača dva suparnička tima, već napad batinaša na ljude koji su uzvikivali parole protiv vlasti u zemlji.

U Srbiji se tako rodilo novo zanimanje: nabadanje i zastrašivanje navijača na utakmicama reprezentacije, koji se drznu da sa tribina skandiraju protiv vlasti Aleksandra Vučića.

I proteklo Evropsko prvenstvo u košarci je prošlo u znaku zastašivanja i pretnji ljudima koji su pumpali sa tribina.

Vesti o SNS batinašima na Evropskom prvenstvu u košarci potvrdio je doktorand Bogdan Raonić, koji je napisao je na mreži X da ga je presrela grupa u Rigi.

Savo Manojlović iz „Kreni-promeni“ je rekao za „Vreme“ da je njegova organizacija iz pouzdanih izvora dobila podatke da su u Letoniju, pored lica sa kriminalnom prošlošću, poslata i privatna obezbeđenja dve firme koje vlast često angažuje na svojim skupovima.

Pojedini izvori tvrde da je SNS čak 150 batinaša poslao u Rigu, a prijava jednog navijača došla je i do lokalne policije koja se oglasila u medijima. Reagovala je i FIBA.

Šta su još rekli iz Saveza

Iz Fudbalskog saveza Srbije dodali su da susret Albanije i Srbije u fudbalu „nosi najviši stepen rizika i zahteva potpunu kontrolu kako bi se sprečili incidenti kakve smo već imali prilike da vidimo u duelima ova dva tima“.

„Svi dobro pamtimo događaje i posledice iz Beograda 2014. godine“, kažu.

„Fudbalski savez Srbije nalazi se već duže vreme pod posebnom pažnjom disciplinskih organa FIFA i UEFA zbog incidenata na tribinama, što podrazumeva realnu opasnost od oštrih kazni, pa i duže suspenzije“, dodali su i rekli da je podjednako važan „ambijent na stadionu ‘Dubočica’ i činjenica da je na svim prethodno odigranim utakmicama publika u Leskovcu pružala bezrezervnu podršku našem nacionalnom timu i navijala od prvog do poslednjeg minuta“.