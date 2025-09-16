Srbija igra najvažniju utakmicu u kvalifikacijama, protiv Albanije, ali ne na Marakani, već na mini stadionu u Leskovcu, navodno zbog sigurnosti igrača, ali zapravo da Vučić ne bi čuo pumpanja sa tribina
Fudbalske reprezentacije Srbije i Albanije igraće u Leskovcu utakmicu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, objavljeno je na sajtu Evropske fudbalske unije (UEFA). Jako važna utakmica sedmog kola Grupe K igraće se tako 11. oktobra od 20.45 na stadionu „Dubočica“ u Leskovcu.
Iako je duel trebalo da se igra u Beogradu, Fudbalski savez Srbije tražio od UEFA da se meč premesti na mini stadion u Leskovcu.
„Posle susreta sa Engleskom u Beogradu, odluka o promeni lokacije doneta je na osnovu detaljnih analiza svih aspekata u vezi sa organizacijom visokorizičnog sportskog događaja kao što je predstojeći duel sa Albanijom. Ključni razlog je bezbednost“, navodi se u saopštenju Fudbalskog saveza Srbije.
Dodali su i da se brinu za bezbednost publike, ali pre svega igrača i svih ostalih aktera utakmice.
I proteklo Evropsko prvenstvo u košarci je prošlo u znaku zastašivanja i pretnji ljudima koji su pumpali sa tribina.
Vesti o SNS batinašima na Evropskom prvenstvu u košarci potvrdio je doktorand Bogdan Raonić, koji je napisao je na mreži X da ga je presrela grupa u Rigi.
Savo Manojlović iz „Kreni-promeni“ je rekao za „Vreme“ da je njegova organizacija iz pouzdanih izvora dobila podatke da su u Letoniju, pored lica sa kriminalnom prošlošću, poslata i privatna obezbeđenja dve firme koje vlast često angažuje na svojim skupovima.
Iz Fudbalskog saveza Srbije dodali su da susret Albanije i Srbije u fudbalu „nosi najviši stepen rizika i zahteva potpunu kontrolu kako bi se sprečili incidenti kakve smo već imali prilike da vidimo u duelima ova dva tima“.
„Svi dobro pamtimo događaje i posledice iz Beograda 2014. godine“, kažu.
„Fudbalski savez Srbije nalazi se već duže vreme pod posebnom pažnjom disciplinskih organa FIFA i UEFA zbog incidenata na tribinama, što podrazumeva realnu opasnost od oštrih kazni, pa i duže suspenzije“, dodali su i rekli da je podjednako važan „ambijent na stadionu ‘Dubočica’ i činjenica da je na svim prethodno odigranim utakmicama publika u Leskovcu pružala bezrezervnu podršku našem nacionalnom timu i navijala od prvog do poslednjeg minuta“.
„Mi smo spremni za to, spremni smo odavno za to, bili smo spremni i 15. marta. Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima. Naša služba će ih dodatno kontaktirati. Mi ćemo Srbiju sačuvati, odbraniti i zaštiti“, rekao je Vučić
Pretnje silovanjem, šamaranje, šutiranje, pljuvanje, vređanje, lomljenje telefona - ovako je devet osoba do čijih svedočenja je BIRN došao opisalo ono što je doživelo, čulo ili videlo u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u koju su dovedeni posle protesta 14. avgusta.
Spoljna obaveštajna služba Rusije saopštila je da ima informacije da Evropska unija sprema „srpski Majdan”. U tom smislu finansira medije „kako bi mobilisala biračko telo”. Uz „Vreme”, pominju se i „FoNet”, „Južne vesti”, „Podrinske”, „Boom93” i drugi mediji
Ovaj režim pada jer su ustali ljudi koji imaju jasan politički stav, jasno razlikuju pravdu od nepravde, ali nisu organizovani aktivisti ili politički angažovani. Režim zna da su oni najveća opasnost po opstanak korumpiranog sistema jer su većina u ovom društvu. Zato baš njih moramo štititi po svaku cenu
Ima li Aleksandar Vučić vojsku? Nešto ponaprednjačenih kadrova sigurno bi u „datom trenutku“ stalo iza svog „vrhovnog komandanta“. Ali šta je sa trupom? Pa ništa – velika većina bi zabušavala, uzela bolovanje, isparila. Oni su tu samo zbog para
