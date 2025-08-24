Najavljene mere za unapređenje životnog standarda uključuju ograničavanje trgovačkih marži na 20 odsto. Vučić je na konferenciji istakao da se mera odnosi na 23 grupe proizvoda i prikazao primer korpi sa nižim cenama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je uredbu kojom će trgovinske marže od iduće nsedmice biti ograničene na 20 odsto, a sada kreću u najvećim lancima do 45,2 odsto, a da će u narednom periodu do kraja godine uslediti sveobuhvatne mere za unapređenje životnog standarda.

Vučić je na konferenciji za novinare rekao da će u narednom periodu biti doneti zakoni o trgovini i o zastiti potrošača, dok se do kraja godine očekuje usvajanje zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi.

Najavljenom uredbom marže će biti ograničene za 23 grupe proizvoda, odnosno oko 3.000 proizvoda, što se odnositi na 24 kompanije.

Delez, Merkator, Lidl, Univerekspert generišu 51 odsto ukupne trgovine na malo, rekao je Vučić, tvrdeći da skoro 48 odsto minimalne zarade odlazi na hranu i bezalkoholna pića.

Vučić je na konferenciji za novinare pred kamerama pokazao korpe u kojima su bili različiti proizvodi čije bi cene trebalo da budu niže.

On je tokom konferencije dva puta opomenuo novinare koji se smeju.

„Ja nemam ništa protiv ako je vama iz Šolakovih medija nešto smešno ali vas molim da elementarno poštovanje pokažete na mestu gde se nalazite“, rekao je Vučić.

Na kraju svog izlaganja, Vučić je vodio dijalog sa „blokaderima”, tj. studentima u blokadi koji su odbili da razgovaraju sa „nenadležnim” dok ne raspiše izbore.

Postavljao im je pitanja, davao sam odgovore na njih, i citirao sijaset uvreda na sopstveni račun koje je, valjda, pokupio sa društvenih mreža.

Izvor: FoNet