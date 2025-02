Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da je sređivanje situacije u javnom prevozu u završnoj fazi i da do kraja 2027. godine na ulicama neće biti vozila starijih od dve i po godine.

Na ulicama Beograda biće „najveći broj tramvaja u istoriji”, odnosno 150, među kojima će biti i potpuno reparirani „španci”, rekao je Šapić na konferenciji za novinare.

Šapić je podsetio da je raspisan konkurs za nabavku novih 300 autobusa i novih sto tramvaja. Gradske vlasti će se najverovatnije odlučiti za nabavku elektrobusa koji bi trebalo da zamene trolejbuse, rekao je on i dodao da je „između trolejbusa i elektrobusa“ – za elektrobuseve, jer su „po mnogim aspektima bolji”.

Prema njegovim rečima, kupovina elektrobuseva je višemilionska investicija za koju Grad traži rešenje. To je dodatna investicija od nekih 80 miliona evra – koliko bi koštalo 100 novih elektrobuseva, koje bi kupio privatnik. On bi nakon deset godina morao da uloži još toliko i da, naravno, obezbedi infrastrukturu za to.

„Pored toga, moraju da obezbede i vozače i servirsere i sve šta je neophodno da bi to funkcionisalo“, rekao je gradonačelnik, ističući da elektrobusevi nemaju štetne emisije gasova i ne zahtevaju žice.

„Neće biti vozila starijeg od dve ili dve i po godine“

Šapić je podsetio da su privatni prevoznici, sa kojima su potpisani ugovori, već kupili nekoliko stotina novih vozila.

„Kada budemo završili sve nabavke, neće biti vozila starijeg od dve ili dve i po godine u našem javnom prevozu”, istakao je Šapić.

Govoreći o besplatnom javnom prevozu, koji je zaživeo 1. januara, Šapić je rekao da je već sredina februara i da taj sistem i dalje funkcioniše, kao i sve druge socijalne mere koje se sprovode.

Šapić je izneo i podatke o promenama plata od kada je došao na mesto gradonačelnika. Kako je naveo, prosečna plata bila je 82.125 dinara u januaru 2022. godine vozaču GSP-a, koji sada dobija 142.624 dinara. Dodao je i da vozači sada rade pet dana, umesto šest dana u nedelji.

Tehničkom osoblju plate su bile 66.697 dinara u januaru 2022. godine, a sada su u januaru dobili 114.000 dinara, rekao je Šapić.

Izvor: Fonet