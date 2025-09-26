Jadranski nafotovod (Janaf) će se uz podršku Vlade Hrvatske obratiti američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) za produženje licence

Posle izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) stupiti na snagu 1. oktobra, saopštenjem je reagovala hrvatska kompanija „Janaf“, koja bi u tom slučaju ostala bez velikog dela prihoda.

„Janaf je dobio licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog sa kompanijom NIS do 1. oktobra 2025. godine, a narednih dana će se, putem svog američkog advokata i uz podršku Vlade Hrvatske, obratiti američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) za produženje licence“, navodi se u saopštenju Jadranskog naftovoda, prenosi Index.

Ključno za produženje licence posle 1. oktobra 2025. biće aktivnosti društva NIS prema američkim vlastima, naveli su iz Janafa.

Hrvatski ministar ekonomije Ante Šušnjar rekao je ranije ove godine da bi Janafov gubitak posla sa NIS-om značio gubitak dobrog dela prihoda, ali i povećanje troškova, s obzirom na skladištenje nafte koja ne bi mogla da se transportuje.

Izvor: FoNet