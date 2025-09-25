Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da će američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) biti uvedene od 1. oktobra i naveo da će u narednom periodu biti rezervi, ali da će postojati problem sa isplatama plata zaposlenima u NIS-u i svim drugim transakcijama.

To je objasnio time da nijedna banka neće hteti da sarađuje sa kompanijom koja je pod američkim sankcijama.

„Čini mi se da su Amerikanci produžili neuvođenje sankcija samo još četiri dana, odnosno od 27. septembra do 1. oktobra. Znači, od 1. oktobra imaćemo uvedene sankcije prema NIS-u“, rekao je Vučić novinarima u Njujorku.

On je ocenio da je Srbija u konkretnoj situaciji „kolateralna šteta odnosa Amerikanaca, Zapada i Rusa“.

„Platićemo visoku cenu zato što su Rusi većinski vlasnik NIS-a. Dakle, da budemo sasvim načisto i da bude sasvim jasno i svim našim građanima – bili smo izrazito korektni prema ruskim i američkim partnerima. Trudićemo se da budemo korektni, ali ljudi moraju da znaju da ćemo da platimo izrazito visoku cenu“, rekao je Vučić.

„Čeka nas teško vreme i zima“

Istakao je da će rezervi biti u narednom periodu, ali da će postojati problem sa isplatama plata zaposlenima u NIS-u, kao i svim drugim transakcijama, pošto nijedna banka neće hteti da sarađuje sa kompanijom koja je pod američkim sankcijama.

„Da sačekamo, možda se neko čudo desi do 1. oktobra. Čeka nas teško vreme i zima. Daćemo sve od sebe da građani imaju toplu zimu u svojim domovima i da ne brinu za snabdevanje što se tiče njihovih automobila i onih koje voze kamione, a sve ostalo biće mnogo, mnogo teže. Komplikuje se sve, od ekonomskih do svih drugih stvari. Niti smo luk jeli, niti smo ga mirisali, ali ćemo platiti visoku cenu“, naglasio je Vučić.

Istakao je danas da Srbija radi na pronalaženju rešenja za uvođenje američkih sankcija NIS-u, ali da je veoma mala zainteresovanost pojedinih strana za probleme sa kojima se Srbija suočava.

„Nailazimo na zid“

„Mi radimo i ispitujemo sve mogućnosti, ali kada vidite da postoji mala zainteresovanost pojedinih strana za probleme sa kojima se Srbija suočava, šta da radite. Nailazimo na zid, kako da probijemo zid glavom, sa koje god strane da pokušamo, povredićemo glavu. Trudimo se da pronađemo neki drugi put, a da ne bude udarac u zid“, rekao je Vučić.

Kako je naglasio, u ovom trenutku ne vidi rešenje za taj problem i poziva sve u Srbiji da ako vide rešenje, ukaže na njega. Istakao je da šta god da je ponuđeno, ruska strana ne želi da prihvati, kao i da šta god je predloženo za odlaganje sankcija, Amerikanci ih uvode.

„Šta da radim, da pretim Rusima, Amerikancima, mi smo mali, nema smisla, a moram narodu da obezbedim naftu“,rekao je Vučić.