Zgrada EPS-a

Elektroprivreda Srbije

08.decembar 2025. I.M.

Dug od pola milijarde evra: Šta rade firme EPS-a prijavljene na Kosovu?

Tri preduzeća u vlasništvu Elektroprivrede Srbije formalno su registrovana na Kosovu gde već 25 godina ne vrše nikakvu delatnost. Njihov ukupni dug je u međuvremenu premašio 580 miliona evra, pokazuju finansijski izveštaji koje je analizirao Radio Slobodna Evropa

Uvoz goriva

06.decembar 2025. K. S.

Koliko je goriva uvezla Srbija 2025. godine?

U prvih osam meseci 2025. godine Srbija je uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini, navodi generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović