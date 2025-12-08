Uvoz goriva

06.decembar 2025. K. S.

Koliko je goriva uvezla Srbija 2025. godine?

U prvih osam meseci 2025. godine Srbija je uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini, navodi generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović

Širenje biznisa

04.decembar 2025. I.M.

Zvezdan Terzić gradi četiri solarne elektrane kod Rume

Porodica Terzić širi poslovno carstvo i ulazi u energetiku. Četiri firme čiji su suvlasnici Zvezdan Terzić i njegov sin Nikša počinju izgradnju solarnih elektrana u Borkovcu kod Rume. Projekat obuhvata gotovo sedam hektara i već je dobio lokacijske uslove Opštine Ruma

Ekonomija

04.decembar 2025. I.M.

Đorđe Đukić: Strane banke neće rizikovati, obustaviće poslovanje sa NIS-om

Nijedna banka u stranom vlasništvu neće dozvoliti blokadu platnog prometa i samoinicijativno će obustaviti saradnju sa Naftnom industrijom Srbije, ocenjuje ekonomista Đorđe Đukić. On upozorava da je Srbija dovedena pred svršen čin i da je izostanak ranije reakcije doveo do ozbiljnog rizika po finansijski sistem