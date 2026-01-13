Naprednjačka ekonomija

07.januar 2026. A.I.

Šoškić: Inflatorni pritisak u 2026. u najavi

Korupcija ima značajne posledice po privredu Srbije, a naprednjačka ekonomska politika se svodi na niz populističkih mera bez vizije smatra profesor ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić.