Nakon prekida transporta zbog sankcija SAD, rafinerija u Pančevu ponovo prima sirovu naftu. Ministarka Đedović Handanović istakla je da se očekuje dodatnih 35.000 do 45.000 tona naredne nedelje, što omogućava kontinuirani rad rafinerije

Posle skoro sto dana transport iz Janafa je počeo, prve količine sirove nafte stižu u rafineriju u Pančevu.

Janaf je prekinuo dotok nafte u pačevačku rafineriju 9. oktobra kada je počela puna primena amerikih sankcija. Kao i NIS dobili su licencu za nastavak rada do 23. januara. A NIS je ugovorio i platio prve količine.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je juče da će se Jadranskim naftovodom nekih 85.000 tona isporučivati u toku ove nedelje.

„Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju pre kraja nedelje. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26. do 27. januara. Kao što smo i rekli veliki težak period iza nas, gde smo uspeli, bez obzira na sve poteškoće da snabdemo tržište. Mi očekujemo da posle ovih 85.000 tona dodatnih 35.000 do 45.000 tona nafte stigne u toku sledeće nedelje i to će sve obezbediti pored domaće sirove nafte, koje trenutno ima oko 120.000 tona, da rafinerija u jednom dužem vremenskom periodu i posle 23. januara može da nastavi da radi“, navela je ministarka.

Pregovori sa MOL-om o kupovini ruskog udela su u toku. Kako RTS saznaje, predsednik Vučić razgovarao je sa rukovodstvom mađarske kompanije MOL o svim aspektima saradnje, hitnosti rešavanja problema sa američkom Kancelarijom za kontrolu strane imovine kao i o značaju potpisivanja Međunarodnog ugovora između Srbije i Mađarske.

„Naš cilj je da operativna licenca bude produžena i u tom smislu američki OFAK je imao određene zahteve a to je da vidi glavne osnove ugovora i u tom kontekstu mi očekujemo da dođe do okončanja pregovora, odnosno tih bar prvih između MOL-a i Gasprom njefta i da se onda obrate Američkoj kancelariji za kontrolu strane imovine i za produženje licence dok se finalni pregovori ne završe i eventualno tranzakcija ne potpiše“, istakla je Đedović Handanović.

NIS sa hrvatskim Janafom ima trogodišnji ugovor o transportu 10 miliona tona sirove nafte koji ističe u decebru 2026. godine.

Izvor: RTS