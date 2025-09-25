Kako „Vreme“ saznaje, pojedini radnici elektrodistribucije pronašli su način da izbegnu očitavanje brojila, što i nije njihov posao. Pitanje je šta će biti ako „zamenski ljudi“ negde pogreše ili ih neko napadne na terenu

Kad ti šef uvali da radiš nešto što nije tvoj posao, ti obrneš igricu, pa postaneš i sam neka vrsta poslodavca – zaposliš trećeg. Ovu strategiju su primenili pojedini zaposleni u vojvođanskom ogranku Elektrodistribucije Srbije, govore izvori redakcije.

Ljude koji inače decenijama rade na šalterima, elektrodistribucija je od proletos do 12. u svakom mesecu – isterala na teren. Iako im to nije u opisu posla, primorali su ih da gotovo pola meseca idu po kućama i očitavaju brojila za struju.

Iza svega stoji propali tender u EDS-u, jer su firmu koja je godinama bila u dilu sa državom oko ovog posla, konačno prijavili konkurenti, pa sad nema ko da se bavi meračima potrošnje, o čemu je „Vreme“ već pisalo.

„Odužuju“ se preduzeću

Kako među zaposlenima ima i ljudi koji su na godinu dana pred penzijom, ali i svakojakih drugih profesija, neki od njih su smislili način da se „oduže“ kompaniji za ova potez.

„Neki zaposleni su četvrtinu plate dali studentima ili nezaposlenima iz kraja, pa oni za njih idu od kuće do kuće i očitavaju brojila“, kaže izvor „Vremena“. „Tako radnicima elektrodistribucije ostane možda manje para, ali barem pola meseca sede kod kuće i ništa ne rade.“

Mnogi od njih obučeni su za posao električara, jer su ranije to radili u EPS-u, pa lako nadomeste ako im nedostaje para. Ipak, izvor redakcije dodaje da ovi ljudi mahom nisu bahati, već jednostavno ne mogu da izdrže tako zahtevan fizički posao.

„U nekim mestima je norma 500 brojila dnevno, to ne mogu da odrade ni mladi ljudi u punoj snazi, a kamoli stariji narod pred penzijom“, dodaje. „Ljudi moraju da tih 12. dana rade prekovremeno, i vikendom, a to za platu od 110.000 do 120.000 dinara, i to za one sa fakultetskom diplomom, nije baš neka pogodba.“

Tako su pojedini spremni da daju deo plate, ali barem da se ne muče preko svake granice.

Šta ako izbije problem

Iako posao očitavanja brojila nije, sam po sebi, previše komplikovan, ipak su radnici elektrodistribucije prošli neku obuku za to. Ukoliko dođe do porasta reklamacija ili bilo kojeg problema na terenu – moglo bi da bude i kurcšlusa.

Jer, ljudi su različiti, pa radnicima EDS-a poneko ne dozvoli da mu se očita brojilo ili ljudi budu agresivni, što se mnogo puta dešavalo, jer misle da su došli da im seku struju zbog neplaćenih računa. I iz samog javnog preduzeća su nebrojeno puta apelovali da ljudi ne tuku radnike, jer oni nisu krivi što moraju da im ugase električnu energiju.

Mnogo puta je zbog toga na teren izlazila i policija. Pitanje je koga će sada zateći – radnike EDS-a ili radnike koje su zaposlili radnici EDS-a?