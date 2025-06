Nemojte se začudili ako vam ovih dana na vrata zakucaju stariji ljudi na korak do penzije, koji čitav život rade u kadrovskoj ili nekoj drugoj administrativnoj službi Elektrodistribucije. Jer, njih je firma poslala da odrade terenski posao i očitaju vam brojilo za struju.

„Meni je ovog meseca bila žena iz računovodstva da čita brojilo. Trebalo joj je deset minuta da očita tri brojila“, govori za „Vreme“ jedan građanin. „Žalila se kako su ih poslali sve na teren. Ona je na nekoliko godina od penzije, ceo život je u kancelariji i sad su ih isterali sve da čitaju brojila.“

„Vreme“ je već pisalo o propalom tenderu u EDS, zbog kojeg su monteri i električari skinuti sa dnevnih poslova popravke kvarova i održavanja sistema i poslati na teren da očitavaju brojila. Ali je elektrodistribucija, verovatno usled haosa koji je nastao, sada otišla korak dalje.

Jedan od ljudi koji su „isterani da čitaju brojila“ je i brat drugog sagovornika, čije je ime poznato redakciji.

„Brat, koji radi u elektrodistribuciji u administraciji, je bio na odmoru, a poslali su mu u sredu ujutru poruku da očita oko 1700 brojila do subote“, kaže on. „Odmah je u sredu krenuo da očitava, i tokom i naravno posle radnog vremena, jer nije postojala šansa da sve odradi. Nije uspeo sve da završi, ali se ispostavilo da je on očitao najveći broj brojila. Nismo mogli da verujemo na šta ih primoravaju, pritisak je ogroman, ne postoji šansa da neko odbije.“

Ovaj zaposleni je, dodaje naš izvor, imao sreću što je dobio da očitava brojila u zgradama. Jer, one imaju novija brojila i brojevi su uređeniji nego kod porodičnih kuća.

Za ovaj posao, saznaje „Vreme“, većina nije dobila plaćene prekovremene sate, iako je to EDS dužan da im plati, prema Zakonu o radu. Inače, radnici ove firme dobijaju nadoknadu za dodatno ostajanje na poslu najčešće kada se radi štampanje računa, pa imaju povećan obim posla.

Drže ih u šaci

Veliki broj radnika po elektrodistribucijama primoran je da pristane na ova naređenja jer mnogi rade preko studentske zadruge i više od deceniju. Iako zakon podrazumeva da ne mogu da rade na jednom mestu više od dve godine na određeno, EDS samo menja studentske zadruge koje angažuje i zapošljava iste ljude.

Tako im nikada ne daje stalan posao – odlična strategija da ih drži u šaci pod pretnjom da će im uručiti otkaz po kratkom postupku.

Šaljite potrošnju – da to ne bismo ni gledali

Kako je „Vreme“ već pisalo, u EDS je propao tender za očitavanje brojila za struju, jer su posao dobijale po pravilu samo firme koje su u dosluhu sa državom. Kako se ispostavilo da je jedna konkurentska kompanija ponudila značajno nižu i bolju ponudu, ona se pobunila i tužila, pa je ceo tender pao.

Zato je Elektrodistribucija ovaj posao čitanja brojila pokušala da „uvali“ građanima, koje su zamislili da primoraju da preko posebne aplikacije šalju podatke sa svojih brojila. Kako se izjalovila i ova njihova namera, sada moraju da šalju sve radnike EDS-a – od montera i električara, do šalterskih službenika i čistača.

Da priča ide čak i tragikomičnom putanjom, pokazuje iskustvo jedne čitateljke „Vremena“, računovođe u penziji, koja je revnosno već dva meseca EDS-u zaista slala podatke.

„Ispred sebe imam i fotografije brojila i brojki koje sam im slala, kao i račune koji su stizali. Zaista ne znam kojom računicom su iz distribucije dolazili do potrošnje struje, jer se bukvalno ništa ne podudara“, govori čitateljka, koja objašnjava da se zaista potrudila da pomogne EDS-u i iz razloga da bi u domaćinstvu poveli računa o potrošnji energije, kako se greju na struju.

„Nikako ne mogu da uhvatim njihovu logiku“, zaključuje ona.

EDS bez odgovora

„Vreme“ je poslalo Elektrodistribuciji Srbije pitanja, da li je tačno da se na teren šalju i šalterski službenici i radnici koji se bave administracijom, kao i da im se slobodno vreme ne plaća, i kada očekuju da se ovaj problem reši, ali odgovori do zaključenja ovog teksta nisu stigli.

Nisu odgovorili ni na pitanje – da li EDS izdaje račune na osnovu aplikacije, za korisnike koji je zaista koriste?