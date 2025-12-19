Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da zna šta se događa sa kompanijom NIS i da se nada da će se naći zajedničko rešenje.

On je, komentarišući situaciju s NIS-om, rekao da se pritisak zapadnih sankcija nastavlja i to je demonstracija politike sa pozicije sile.

„To se tiče i naše kompanije, ‘Gaspromnjeft’, koja je vlasnik NIS-a. To je kompanija u koju je ‘Gaspromnjeft’ uložio značajna sredstva, više od tri milijarde dolara, i transformisao je u savremeno, visoko efikasno preduzeće. Ona je glavni poreski obveznik u budžetu Srbije“, istakao je Putin, prenosi Sputnjik.

Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze i da će obe zemlje realizovati brojne druge projekte, dodao je Putin.

„Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum u vezi sa usvajanjem bilo kakvih ograničenja u vezi sa ovom komercijalnom strukturom (NIS-om). I, naravno, polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu i da će ispunjavati svoje obaveze. U suprotnom se postavlja pitanje kako ulagati novac u ekonomiju zemlje. Gde su bezbednosne garancije, ako čak ni međuvladini sporazumi ne funkcionišu? Imamo predstavu u kom pravcu želimo da zajedno idemo dalje. I takav dijalog se vodi sa našim prijateljima u Srbiji. Radimo na tome i nadam se da ćemo naći potrebno rešenje“, zaključio je Putin.

Tripatridni razgovori naredne nedelje?

Predsednik Srbije nedavno je u gostovanju na RTS-u izjavio da Srbija može očekivati u narednih nekoliko dana važne vesti o Naftnoj industriji Srbije, tako da, kako je rekao, možda neće morati da čeka do 15. januara na rasplet tog pitanja.

Te vesti bi, kazao je, mogle biti dobre. Dodao je da Rusija pregovara o NIS-u sa jednom velikom kompanijom i da bi u Beogradu u ponedeljak ili utorak trebalo da budu održani tripartitni razgovori.

Izvor: Sputnjik/Vreme

