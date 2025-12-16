Predsednik najavio „dobre vesti“, žalio za izgubljenom investicijom u Generalštab i poručio da Tužilaštvo za organizovani kriminal ima preveliku moć

O NIS-u, gasu, Genralštabu, smrti predstavnika Jugoimport SDPR-a, Tužilaštvu za organizovani krminal, ali i sopstvenoj moći govorio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u dnevniku RTS-a u utorak 16. decembra.

U gostovanju koje je trajalo gotovo pola sata, Vučić je izjavio da Srbija može očekivati u narednih nekoliko dana važne vesti o Naftnoj industriji Srbije, tako da, kako je rekao, možda neće morati da čeka do 15. januara na rasplet tog pitanja.

Te vesti bi, rekao je, mogle biti dobre. Kazao je da Rusija pregovara o NIS-u sa jednom velikom kompanijom i da bi u Beogradu u ponedeljak ili utorak trebalo da budu održani tripartitni razgovori.

Govorio je i o gasu i poručio da ni tu nema razloga za brigu.

Generalštab je ruglo

Osvrnuo se predsednik Srbije i na odustajanje privatnog investicionog fonda Džareda Kušnera od gradnje hotela na mestu zgrade Generalštaba i ocenio da je Srbija propustila priliku i izgubila važnu investiciju vrednu najmanje 750 miliona evra.

Najavio je da će uskoro biti otkriven drugi deo ruševina Generalštaba, da bi „ljudi mogli da vide kako to jezivo izgleda”.

I TOK na dnevnom redu

Pričao je Vučić i o Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK) i najavio zakonske izmene s tim u vezi.

„Njima su dali ogromnu moć jer smo mi listopadni, a oni zimzeleni, iako je mene birao narod i dobio sam više od dva miliona glasova u prvom krugu, što se neće ponoviti u istoriji. A oni se ponašaju kao bogovi koji mogu da rade šta hoće, progone nevine, a krivce ne”, rekao je, između ostalog, Vučić.

Imao je i kratak hvalospev o sebi, rekavši da ljudima mora da objašnjava šta je država, jer je on najduže na vlasti i najbolje to zna.

Najavio je i da na međuvladinoj konferenciji Evropske unije koja se u sredu održava, neće biti predstavnika Srbije, njegovom odlukom, kao i da se čekaju informacije o smrti predstavnika kompanije Jugoimport SDPR u Moskvi.