Šatorsko naselje ispred parlamenta

16.decembar 2025. I.M.

Vučić: Zamoliću dobre ljude ispred Skupštine da se pomere

Govoreći o Ćacilendu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će lično pokušati da zamoli okupljene da se povuku i oslobode saobraćajnice, uz napomenu da nije siguran da li će njegov apel biti prihvaćen

Generalštab

16.decembar 2025. Bojan Bednar

Da li Generalštabu preti Tenisov scenario?

Leks specijalis ostaje na snazi, što znači da režim ništa ne sprečava da umesto Džareda Kušnera pronađe drugog investitora i sruši Generalštab. Da li će leks specijalis za Generalštab poslužiti kao što je poslužio Leks Tenis, koji je odabranim investitorima omogućio unosne zakupe poljoprivrednog zemljišta

Pravosuđe

16.decembar 2025. Ivan Mitkovski

Zašto tužilaštvo ćuti nakon snimka Pavla Bihalija?

Tužiteljka u penziji Bojana Paunović u razgovoru za „Vreme" objašnjava koje pravne korake bi Više javno tužilaštvo trebalo da preduzme nakon što je snimak Pavla Bihalija dospeo u javnost, u kome je naveo da mu je prihvatljivije „biti ker nego da završi u zatvoru“