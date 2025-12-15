Posle protesta i optužnice protiv ministra Selakovića, Džared Kušner odustao od gradnje hotela u Beogradu, piše Vol strit žurnal

Novi obrt oko Generalštaba – posle optužnog predloga protiv ministra kulture Nikole Selakovića, Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa odustao je od planirane izgradnje hotela Tramp u Beogradu, piše Vol strit žurnal.

Kako se navodi, Džared Kušner se povukao iz planiranog projekta izgradnje hotela na mestu Generalštaba nakon što je projekat izazvao proteste i optužnicu protiv visokog srpskog političara.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je u ponedeljak (15. decembar) optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića, a u vezi sa nezakonitostima prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama Generalštaba, navedeno je u saopštenju.

Osumnjičenima se, kako dodaju, stavlja na teret da su izvršili dva krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.

Izvor: Vol strit žurnal

