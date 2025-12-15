Udar na pravosuđe
Stamenković i Dolovac najavljuju tužbe protiv Uglješe Mrdića
Posle krivičnih prijava i tvrdnji koje je o njima izneo u tabloidima, Branko Stamenković i Zagorka Dolovac najavljuju tužbe protiv Uglješe Mrdića
Posle protesta i optužnice protiv ministra Selakovića, Džared Kušner odustao od gradnje hotela u Beogradu, piše Vol strit žurnal
Novi obrt oko Generalštaba – posle optužnog predloga protiv ministra kulture Nikole Selakovića, Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa odustao je od planirane izgradnje hotela Tramp u Beogradu, piše Vol strit žurnal.
Kako se navodi, Džared Kušner se povukao iz planiranog projekta izgradnje hotela na mestu Generalštaba nakon što je projekat izazvao proteste i optužnicu protiv visokog srpskog političara.
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je u ponedeljak (15. decembar) optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića, a u vezi sa nezakonitostima prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama Generalštaba, navedeno je u saopštenju.
Osumnjičenima se, kako dodaju, stavlja na teret da su izvršili dva krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.
Izvor: Vol strit žurnal
Optuženi Selaković preti da će da rasturi Tužilaštvo za organizovani kriminal
Naprednjački režim nastavlja pritisak na TOK. Posle optužnog predloga, ministar kulture Nikola Selaković najavljuje kraj „organizovane kriminalne grupe oko odmetnutog Tužilaštva za organizovani kriminal”
Niska produktivnost, zavisnost od uglja, slabo sofisticiran izvoz i masovan odliv radne snage ostaju ključne prepreke ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana, pokazuje nova publikacija nemačkog Aspen instituta
Protiv ministra kulture Nikola Selakovića, zajedno sa još troje osumnjičenih, podignut je optužni predlog zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave
Vlast je rešila da izmenom Zakona, stavi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal pod kontrolu beogradskog Višeg javnog tužilaštva, odnosno Nenada Stefanovića spremnog da uguši autonomiju JTOK-a. Ako ne bude JTOK-a, neće biti ni istraga protiv Vesića, Momirovića, Selakovića pa ni Vučića i Malog koji se s razlogom brinu da li će se naći u nekoj sledećoj optužnici
