Rezolucijom je iskazana jasna osuda nasilja koje inspiriše država, i njome se osuđuje državno nasilje, zastrašivanja građana i proizvoljna hapšenja mirnih demonstranata, novinara, organizacija civilnog društva i predstavnika opozicije u Srbiji.

Evrointegracije

15.decembar 2025. Nemanja Rujević

Analiza: O šta se sapliće Zapadni Balkan?

Niska produktivnost, zavisnost od uglja, slabo sofisticiran izvoz i masovan odliv radne snage ostaju ključne prepreke ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana, pokazuje nova publikacija nemačkog Aspen instituta

Politika i pravosuđe

15.decembar 2025. Vuk Nenadović

Sklanjanje nepodobnih tužilaca

Vlast je rešila da izmenom Zakona, stavi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal pod kontrolu beogradskog Višeg javnog tužilaštva, odnosno Nenada Stefanovića spremnog da uguši autonomiju JTOK-a. Ako ne bude JTOK-a, neće biti ni istraga protiv Vesića, Momirovića, Selakovića pa ni Vučića i Malog koji se s razlogom brinu da li će se naći u nekoj sledećoj optužnici