Ministar kulture Nikola Selaković, protiv kog je Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) podnelo optužni predlog u slučaju „Generalštab”, izjavio je da se „iskreno raduje suđenju” i najavio kraj „organizovane kriminalne grupe oko odmetnutog Tužilaštva za organizovani kriminal i tužioca Mladena Nenadića koji je na njegovom čelu”.

„Napokon će se videti ko je sve rušio državu jer će ovo biti suđenje upravo tim ljudima koji su hteli da vlast menjaju bez izbora i kroz nasilje i po nalozima koji dolaze spolja. Zato kažem da će ovo označiti njihov kraj. Pokazaće se da ne rade svoj posao”, rekao je Selaković gostujući na TV „Informer”.

Kako je rekao, on i njegovi branioci još nisu dobili optužni predlog.

Selaković je tako nastavio narativ naprednjačkog režima odlučnog da uruši Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Vučić najavljuje pomilovanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 11. decembra da će u slučaju da bude podignuta optužnica u vezi sa ukidanjem statusa spomenika kulture za kompleks Generalštaba u Beogradu, pomilovati sve koji su „navodno učestvovali u malverzacijama”.

„Neću im dati priliku da gone one koji ništa nisu krivi. Ja sam kriv. Ja sam taj koji je hteo modernizaciju Srbije. Ja sam taj koji je hteo da dovede velikog investitora”, rekao je Vučić pre nekoliko dana u Nišu.

Vučić je ponovo izneo uvrede na račun tužilaštva koje vodi istragu o zloupotrebi položaja i falsifikovanju dokumenata, na osnovu kojih je Vlada u maju ukinula status kulturnog dobra kompleksu Generalštaba u centru Beograda.

Zašto je TOK podneo optužni predlog protiv Selakovića?

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je prethodno u ponedeljak (15. decembar) da je podnelo optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, državne sekretarke u Ministarstvu kulture Slavice Jelače, vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića.

Kako se navodi u saopštenju, optužni predlog odnosi se na sumnju da su tokom postupka ukidanja statusa kulturnog dobra zgradama Generalštaba počinjene nezakonite radnje.

Na teret im se stavlja izvršenje dva krivična dela – zloupotreba službenog položaja iz člana, kao i falsifikovanje službene isprave.

Iz Tužilaštva navode da se istraga u ovom predmetu nastavlja, kako bi se utvrdilo da li u postupanjima još nekih osoba postoje elementi krivične odgovornosti.

Selaković se prethodno prošle nedelje najpre nije pojavio na saslušanju u TOK-u, a zatim je otišao pred to tužilaštvo, ali bez poziva i van njihovog radnog vremena.

Zatim mu je uručen novi poziv za saslušanje.

Kakva je Selakovićeva uloga u slučaju Generalštab?

Ministar kulture Nikola Selaković je 10. jula 2024. godine lično tražio od vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda, Aleksandra Ivanovića, da dostavi dokument u kome se predlaže ukidanje svojstva kulturnog dobra za Generalštab u centru Beograda. To je Ivanović rekao 29. septembra 2025. godine na saslušanju u Tužilaštvu za organizovani kriminal, objavio je ranije BIRN.

Ivanović je naveo da je odbijao takav zahtev, da je jasno rekao da nema ovlašćenja da pošalje takav predlog odluke, ali i da je na kraju popustio pod ministrovim pritiskom, te da ne misli da je počinio bilo kakvo krivično delo.

Ivanović je precizirao je da mu je Selaković „četiri puta tražio“ da dokument ponese naziv „predlog”, a da je Slavica Jelača, sekretarka u Ministarstvu kulture, koja je takođe bila prisutna na sastanku, to tražila još dva puta.

Na mestu gde se nalazi kompleks Generalštaba, porušen tokom NATO bombardovanja 1999. godine planirana je izgradnja luksuznog kompleksa investicione kompanije „Afinity Partners” Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa.

Projektu se protive aktivisti i predstavnici opozicionih političkih partija, kao i deo stručne javnosti.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.