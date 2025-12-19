Američka carinska služba izdala je nalog za zadržavanje pošiljki Linglonga, pozivajući se na dokaze o kršenju radnih prava u proizvodnji

Američka carinska i granična služba (CBP) izdala je Naredbu o zadržavanju automobilskih guma proizvedenih u kompaniji Linglong iz Zrenjanina.

Mera je na snagu stupila automatski, a službenici CBP-a na svim ulaznim lukama u Sjedinjenim Američkim Državama zadržaće pošiljke ovih guma zbog dokaza koji ukazuju na upotrebu prisilnog rada u njihovoj proizvodnji, navodi se u saopštenju CBP-a.

„Poruka je jasna – Sjedinjene Američke Države neće tolerisati prisilni rad u lancima snabdevanja“, izjavio je komesar CBP-a Rodni S. Skot.

Ova naredba, peta u 2025. i druga u fiskalnoj 2026. izdata je zbog kršenja američkog zakona koji zabranjuje uvoz robe koja je proizvedena prisilnim radom. Kada CBP ima dokaze koji ukazuju da je uvezena roba napravljena prisilnim radom, ta agencija reaguje tako što zadržava isproruke putem Naloga za zadržavanje robe.

„Amerikanci ne bi trebalo da se takmiče sa proizvodima nastalim kroz eksploataciju“, izjavila je vršiteljka dužnosti izvršnog pomoćnika komesara Suzan S. Tomas iz Kancelarije za trgovinu CBP-a. „Sprečavanjem ulaska robe proizvedene prisilnim radom u američku trgovinu, CBP pomaže da američki radnici i preduzeća posluju pod ravnopravnim uslovima.“

Kako je CBP došao do ovakve odluke?

Ova naredba rezultat je istrage CBP-a i analize informacija koje ukazuju na to da Linglong proizvodi automobilske gume koristeći prisilni rad. CBP je analizirao izjave radnika, fotografije, ugovore o radu, beleške fokus grupa sa terena, snimke ekrana tekstualnih poruka, izveštaje nevladinih organizacija iz otvorenih izvora, medijske izveštaje i akademska istraživanja.

Zajedno posmatrano, radnici u Linglongu su bili predmet devet indikatora prisilnog rada prema kriterijuma Međunarodne organizacije rada: zadržavanje identifikacionih dokumenata, zastrašivanja i pretnje, izolacija, prekovremeni rad, uskraćivanje plata, dužničko ropstvo, nasilni uslovi života i rada, obmana i zloupotreba ranjivosti, ukazuje se.

Dodatno, podaci CBP-a o uvozu pokazuju da se ova roba uvozi ili će biti uvezena u Sjedinjene Američke Države.

Uvoznici zadržanih pošiljki mogu zatražiti uništavanje ili izvoz svoje robe, ili pokušati da dokažu da roba nije proizvedena prisilnim radom.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović Kompanija Linglong u Zrenjaninu

Linglong u Srbiji

Prethodno je 2024. nemačka kompanija MAN Truck & Bus, deo Traton grupe koja je u vlasništvu nemačkog automobilskog giganta Folksvagena, raskinula ugovor o nabavci guma iz fabrike kineske kompanije Linglong u Zrenjaninu zbog navoda o kršenju ljudskih prava tokom izgradnje fabrike, otkrili su BIRN i nemački Manager Magazin.

To se desilo zbog navoda o „kršenju ljudskih prava“ tokom izgradnje fabrike, navedeno je tada.

„Optužbe o kršenju ljudskih prava u ovom kontekstu shvatamo vrlo ozbiljno i zbog ovih sumnji prestali smo sa svim narudžbinama od tog dobavljača krajem novembra“, naveli su iz kompanije MAN.

Vesti o kršenju prava radnika u ovoj kineskoj kompaniji u Zrenjaninu pojavile su se brzo posle otvaranja fabrike.

Oduzeti pasoši, hladnoća, kreveti bez dušeka, napetosti i uzavrela atmosfera – takva je 2021. bila priča o uslovima života i rada nekoliko stotina Vijetnamaca u Zrenjaninu zaposlenih u ovoj fabrici.

Oko 400 radnika iz Vijetnama stiglo je tokom proleća 2021. u Srbiju, angažovanih na izgradnji nove fabrike automobilskih guma kineske kompanije Linglong.

„Od kada smo došli ovde, ništa nije kako treba”, izjavio je tada jedan od radnika za N1.

Zrenjaninska inicijativa IZRAZ je u avgustu ove godine apelovala na pravosudne organe da ponište sve akte koji su donošeni pod pritiskom sprovođenja političke volje prilikom „nezakonite” izgradnje fabrike automobilskih guma Linglong.

Zrenjaninska inicijativa IZRAZ navela je da je rad fabrike automobilskih guma Linglong izuzetno štetan za Zrenjanin i širu okolinu i da je u dugoročnom interesu tog grada da ona prestane s radom.