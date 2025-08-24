Zrenjaninska inicijativa IZRAZ smatra da je rad fabrike automobilskih guma Linglong izuzetno štetan za Zrenjanin i širu okolinu i da je u dugoročnom interesu tog grada da ona prestane s radom.
Prljava tehnologija
Kako su u saopštenju naveli, štetna je jer se prljava tehnologija nalazi u sred poljoprivredno-prehrambenog područja, ali i zato što za građane i društvo ne postoji ekonomska opravdanost postojanja te fabrike, čijim vlasnicima je poklonjeno više stotina miliona evra iz budžeta, što se ne može vratiti u budžet kroz naplatu poreza ni za petnaest godina.
Dalje navode da se za radnim mestima koje ta fabrika otvara ne postoji odgovarajuća potražnja u Zrenjaninu, pa se angažuju radnici iz Azije i Indokine, čime se spušta prethodno dostignuti nivo poštovanja radnih prava u Srbiji.
Kažu da je tokom izgradnje fabrike došlo do kršenja većeg broja propisa u oblasti građevinarstva, zaštite životne sredine i ljudskih prava, što su konstatovale domaće i međunarodne institucije, čime je degradirano društvo u celini.
Među razlozima o štetnosti rada te fabrike naveli su i to da poslodavac, uz podršku i saglasnost aktuelnih vlasti, sa sobom donosi i instalira poslovnu kulturu koja je ispod evropskih standarda.
Apel
„IZRAZ apeluje na pravosudne organe da procesuiraju sva odgovorna lica za štetu nanetu gradu i građanima činjenjem i nečinjenjem organa vlasti kojima je omogućena nezakonita izgradnja fabrike automobilskih guma Linglong i da ponište sve akte koji su donošeni pod pritiskom sprovođenja političke volje, u cilju jačanja „čeličnog prijateljstva“ s Kinom, a kršenjem domaćih i međunarodnih propisa, naveli su u tom saopštenju.
Izvor: Zrenjaninski.com