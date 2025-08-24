Zrenjaninska inicijativa IZRAZ apeluje na pravosudne organe da ponište sve akte koji su donošeni pod pritiskom sprovođenja političke volje prilikom nezakonite izgradnje fabrike automobilskih guma Linglong

Zrenjaninska inicijativa IZRAZ smatra da je rad fabrike automobilskih guma Linglong izuzetno štetan za Zrenjanin i širu okolinu i da je u dugoročnom interesu tog grada da ona prestane s radom.

Prljava tehnologija

Kako su u saopštenju naveli, štetna je jer se prljava tehnologija nalazi u sred poljoprivredno-prehrambenog područja, ali i zato što za građane i društvo ne postoji ekonomska opravdanost postojanja te fabrike, čijim vlasnicima je poklonjeno više stotina miliona evra iz budžeta, što se ne može vratiti u budžet kroz naplatu poreza ni za petnaest godina.

Dalje navode da se za radnim mestima koje ta fabrika otvara ne postoji odgovarajuća potražnja u Zrenjaninu, pa se angažuju radnici iz Azije i Indokine, čime se spušta prethodno dostignuti nivo poštovanja radnih prava u Srbiji.

Kažu da je tokom izgradnje fabrike došlo do kršenja većeg broja propisa u oblasti građevinarstva, zaštite životne sredine i ljudskih prava, što su konstatovale domaće i međunarodne institucije, čime je degradirano društvo u celini.

Među razlozima o štetnosti rada te fabrike naveli su i to da poslodavac, uz podršku i saglasnost aktuelnih vlasti, sa sobom donosi i instalira poslovnu kulturu koja je ispod evropskih standarda.

Apel

„IZRAZ apeluje na pravosudne organe da procesuiraju sva odgovorna lica za štetu nanetu gradu i građanima činjenjem i nečinjenjem organa vlasti kojima je omogućena nezakonita izgradnja fabrike automobilskih guma Linglong i da ponište sve akte koji su donošeni pod pritiskom sprovođenja političke volje, u cilju jačanja „čeličnog prijateljstva“ s Kinom, a kršenjem domaćih i međunarodnih propisa, naveli su u tom saopštenju.

Izvor: Zrenjaninski.com