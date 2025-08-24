Protesti

24.avgust 2025. S.Ć.

Nedelja veče u Srbiji: Jesen stiže huljo moja

U Sremsku Mitrovicu je zbog protesta došao veliki broj građana, bajkera, paora na traktorima, ratnih veterana. Vruću jesen su najavili naslovom protesta „Jesen stiže huljo moja“. U Nišu se protestovalo zbog privatizacije javnih preduzeća