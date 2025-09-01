JP „Srbijašume“ objavilo je novi cenovnik ogrevnog drveta sa popustima za socijalno ugrožene, penzionere, invalide i ratne borce, dok će 1.000 porodica dobiti besplatno osam kubika ogreva

Za socijalno ugrožene kategorije stanovništva važeća cena ogrevnog drveta od 4.581,50 dinara po metru kubnom sa PDV-om od danas se umanjuje za 36,7 odsto i iznosiće 2.900,00 dinara po metru kubnom sa PDV-om, po domaćinstvu, objavljeno je na sajtu Javnog preduzeća „Srbijašume“.

Novi cenovnik, kako je navedeno, primenjivaće se u cilju realizacije mera Vlade Srbije kojima bi trebalo da se poboljša životni standard najugroženijih građana.

Za penzionere, osobe sa invaliditetom, borce prve, druge i treće kategorije, ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide, civilne invalide rata i korisnike porodičnog prava, odnosno članove porodica palog borca, umrlog ratnog vojnog invalida, umrlog mirnodopskog invalida, članove porodice civilnog invalida rata, važeća cena od 5.269,00 dinara po metru kubnom sa PDV-om umanjuje se za 15 odsto i iznosiće 4.478,65 dinara po metru kubnom sa PDV-om, po domaćinstvu.

Za 1.000 najugroženijih porodica biće obezbeđen besplatan ogrev od osam metara kubnih po domaćinstvu.

Navedene olakšice važiće šest meseci, odnosno do 1. marta sledeće godine, uz mogućnost produženja.

Zainteresovani građani za više informacija mogu se obratiti najbližoj šumskoj upravi ili šumskom gazdinstvu, gde će moći da se prijave, uz odgovarajuću dokumentaciju kojom potvrđuju da pripadaju nekoj od kategorija, koja ima pravo na umanjenje cene ogreva.

Za sva dodatna pitanja i informacije građani mogu od ponedeljka do petka, od 7. do 15 časova pozvati na brojeve telefona 011 711-85-10 i 066 815-06-05.

Izvor: Tanjug