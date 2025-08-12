U Fijatovoj fabrici biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka, javila je TV Kragujevac. Pritom u Kragujevcu ima 9000 nezaposlenih

Fijat je u Kragujevac dovodio radnike iz Italije, koje je plaćao neuporedivo više od radnika iz Srbije, oko 100 evra dnevno, rekao je dugogodišnji lider Samostalnog sindikata grada Kragujevca i fabrike Zastava oružje Jugoslav Ristić. To je i razlog zašto je ova fabrika odlučila da dovede 800 novih radnika iz Maroka i Nepala.

„Jasno je da će doći radnici sa strane, jer za te zarade koje su nešto veće od 70.000 dinara očigledno je da ljudi u Kragujevcu nisu zainteresovani, jer od toga ne mogu da prežive. Zato se poseže za dolaskom radnika iz Nepala i Maroka, zemalja u kojima su ljudi veoma siromašni“, kazao je agenciji Beta Ristić, koji je i predsednik Udruženja „Nova svetlost“.

Naveo je da u Nepalu, koji ima 27 miliona stanovnika, više od polovine ljudi ima manje od 1,25 dolala dnevno za potrošnju, dok Maroko sa 37 miliona stanovnika ima više od tri puta manji BDP od Srbije.

Da se sprema uvoz radnika iz ove dve zemlje rekao je i gradski odbornik za privredu Radomir Erić, iako u Krahujevcu ima oko 9000 nezaposlenih.

Srbija mora da ostane zemlja jeftine radne snage

Prosečna zarada u Srbiji je, kako je kazao Ristić, oko 108.000 dinara, a u Kragujevcu je za nekoliko hiljada dinara manja.

U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu radnik može da zaradi i oko 90.000 dinara, ako su mu radne sve subote, ali to znači da radi više od 40 časova u sedmici.

On smatra da bi, ako bi Fijat ovde platio radnika 1.000 evra mesečno, i te kako obezbedio radnike, i da država koja ima trećinu udela u kompaniji to može da reguliše.

„Davno su naši političari proklamovali da broj naših ljudi koji odlaze iz Srbije da rade na Zapadu treba da bude jednak broju onih koji dolaze iz inostranstva, te da je taj proces započeo. Poruka je da Srbija mora da ostane zona jeftinog rada. To je politika multunacionalnih kompanija koju podržava naša vlast“, tvrdi Ristić.

Propao dogovor sa Filipincima

Predsednik regionalnog odbora metalaca centralne Srbije iz Samostalnog sindikata Goran Milić rekao je agenciji Beta da domaći radnici koji se zapošljavaju u Fijatu ostaju nekoliko dana i „beže“, najverovatnije zbog niske zarade.

Dodaje da u fabrici automobila u Kragujevcu još nema radnika stranaca, ali da se uveliko priča o njihovom zapošljavanju.

Pominjalo se i da će u kompaniju „Vaker Nojsonu“ da dođe 80 Filipinaca na radno mesto varioca, ali je taj aranžman propao.

„Očekivalo se da će radnici stranci da plaćaju porez samo deset posto, što država nije dozvolila, pa su odustali jer im se ne isplati da plaćaju pun iznos. A trebalo je da im plata bude 500 evra , uz plaćena dva obroka i smeštaj od 100 evra. U tom slučaju bi ovi radnici bili jeftiniji od naših“, kazao je Milić.

Napomenuo je da je normalno što ovdašnji varioci odlaze u inostranstvo da rade za osam evra po satu, dok se u Srbiji taj rad plaća dva evra po satu.

