Koliko struja poskupljuje, kakvi su popusti i ko to važi kao energetski ugrožen kupac
Struja će od 1. oktobra poskupeti oko sedam odsto, i to šesti put za poslednje tri godine. Za to vreme, Aleksandar Vućić najavio je donekle nejasne olakšice i popuste za penzionere, a iz EPS-a kažu da će socijalno ugroženi dobiti dodatne beneficije. Ceo ovaj energetski paket poskupljenja-pojeftinjenja svakako će doneti veće račune svim građanima u Srbiji, samo će oni koji primaju socijalnu pomoć biti na manjem udaru.
Trenutno oko 70.000 domaćinstava ostvaruje status energetski ugroženog kupca. To je status kojim domaćinstvo dobija pravo na umanjenje ili računa za električnu energiju ili za prirodni gas ili za toplotnu energiju.
Govori se zapravo o primaocima socijalne pomoći i najsiromašnijima u društvu, koji mesečno primaju ispod 25.000 dinara mesečno ukoliko u domaćinstvu živi jedan član ili 39.200 za dva člana porodice. Drugi kriterijum je da li oni primaju već neku novčanu pomoć od države. Ako primaju, na primer, novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak ili dodatak za negu drugog lica, oni već automatski mogu da dobiju ovaj status. Postoji i treća grupa, koja je ređe zastupljena. Tu spadaju domaćinstva koja zbog bolesti člana porodice zahtevaju da imaju upotrebu određenih medicinskih pomagala za koje nije moguće isključiti električnu energiju.
Popusti
Ove mere su već godinama na snazi. Procena ministarstva rudarstva i energetike je da oko 40 odsto popusta ostvaruju domaćinstva koja imaju popust na električnu energiju.
Pozitivno je što za njih neće biti pomerena granica za ulazak u crvenu zonu, kao i ako dobiju dodatnih pet odsto popusta od predsednika. Tako da zapravo država neće dati popust ovim ljudima, već im samo neće dodatno zakinuti i povećati cenu kilovata ako uđu u crvenu zonu.
Zahtev za status energetski ugroženog kupca se podnosi u opštinama, odnosno mestu prebivališta i mogu se podneti tokom cele godine, a rešavaju se u roku od 30 dana.
