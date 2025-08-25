Predsednik Srbije hvali se umanjenjem cene struje penzionerima. Ipak, on pominje popust koji već postoji, a nigde ni slova ne daje o poskupljenju struje u oktobru

Penzioneri sa najnižim penzijama koji se greju na struju mogu da odahnu, barem ako slušaju Aleksandra Vučića.

Presednik im je obećao popuste na cenu utrošene električne energije.

„Ovo je mera kojom sam najmanje zadovoljan, iako će značiti našim penzionerima“, rekao je Vučić. „Popust će se sastojati iz dva dela: pet odsto za redovno plaćanje računa i dodatnih pet procenata za energetski ugrožene kupce, čime se najugroženijima omogućavaju značajno manji mesečni troškovi za struju. Status energetski ugroženog kupca već imaju primaoci socijalne pomoći i oni tu povlasticu već koriste. Za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena.“

Boriće se, kaže, da ove popuste dobiju oni koji imaju, razmisliće još, 25.000 ili 28.000 dinara penziju. Ova mera bi, dodaje, mogla da obuhvati 400.000 penzionera, odnosno 30 odsto njih. Prokomentarisao je i da će EPS zbog toga imati velike gubitke.

Nije 5+5

Oni koji su se ponadali da će tako dobiti deset odsto niže cene računa za struju – razočaraće se.

Jer, Vučić je u svojoj najavi popusta pomenuo i već postojeću beneficiju, a to je popust od pet odsto za redovne platiše, koji postoji godinama unazad. Jedino što je tokom godina pomerano jeste datum do kojeg potrošači mogu da plate račun. Ranije je on bio prvi deo meseca, ali je pomeren jer Elektrodistribucija ne šalje na vreme račune.

Tako da Vučićeva mera nije pet plus pet, već – samo pet odsto popusta. Kako je prosečni račun za struju u domaćinstvima u Srbiji oko 5.000 dinara, a popust se neće odnositi na celokupan iznos već samo na deo potrošenih kilovata, procenjuje se da bi ova olakšica penzionerima sa računa mogla da skine od 160 do 180 dinara mesečno.

Onaj deo računa u kojem se plaća naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, zatim PDV od 20 odsto, što je oko 800 dinara na prosečan račun, akcize i još nekoliko stavki – neće biti snižen.

Nejasno je pak kako su Večernje novosti izvukle računicu od čak 1.000 dinara manjeg računa za penzionere. Jer, čak i da se njihovom računanju doda i već postojeći popust, i dalje to, na prosečni račun za struju, ne ide dalje od 360 dinara mesečno.

Gde je tu poskupljenje?

Ukoliko Vučić ovu meru uvede već od septembra, penzioneri sa niskim primanjima plaćaće jeftinije struju zapravo samo jedan mesec. Već u oktobru je najavljeno novo poskupljenje električne energije za oko sedam odsto.

Ovo poskupljenje svakako je veće od Vučićevih mera. Još veća briga potrošačima koji se greju na struju i stalno zimi ulaze u crvenu zonu, jeste pomeranje granice za prelazak u najskuplju zonu. Naravno, sada će ta granica biti manja i brže će se ulaziti u crveno, pa se očekuje da nekim domaćinstvima struja poskupi i za 30 odsto. Ukoliko i penzionerima koji imaju do 28.000 dinara ne bude pomerao ovu granicu, kao što je sada obećao, to će im svakako značiti, da im računi barem ne poskupe vrtoglavo.

Energetski ugroženi kupci

Penzionere kojima sada Vučić hoče da smanji račun za 160 do 180 dinara ne treba mešati sa energetski ugroženim kupcima.

To su primaoci socijalne pomoći i najsiromašniji u društvu, koji mesečno primaju ispod 25.000 dinara mesečno ukoliko u domaćinstvu živi jedan član ili 39.200 za dva člana porodice. Ove mere su već godinama na snazi.

Energetski ugroženi kupci mogu ostvariti umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije do 40 odsto, a pozitivno je što za njih neće biti pomerena granica za ulazak u crvenu zonu, kao i ako dobiju dodatnih pet odsto popusta od predsednika.

To svakako ne znači da Vučić planira penzionerima da smanji račun za struju do 40 odsto.