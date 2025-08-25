Fudbal

22.avgust 2025. B. B.

Nova ekonomija: Kako posluje Crvena zvezda?

Ovog leta, samo prodajom pojedinih igrača kao što su Lazar Jovanović, Andrija Makrsimović, Luka Ilić i Andrej Đurić, Zvezda je zaradila 23 miliona evra. Ali, da li je to, uz svu pomoć države, dovoljno makar da pokrije dugovanja