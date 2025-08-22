U Srbiji će ove jeseni opet poskupeti struja i to je šesti put od 2022. godine. Takođe, došlo je i do promene granice za ulazak u najskuplju crvenu zonu koja je sa 1600 pala na 1200 kilovata

Da će struja opet da poskupi potrošači u Srbiji su saznali zahvaljujući Međunarodnom monetarnom fondu. Naime, u izveštaju o reviziji programa sa Srbijom, koju je MMF objavio u petak, navodi se da se država Srbija obavezala da će povećati cenu električne energije za domaćinstva od najmanje sedam odsto od prvog oktobra 2025. godine.

Samo poskupljenje se pravda potrebom jačanja finansijske održivosti i pokrivanja troškova poslovanja državnih energetskih preduzeća.

Oktobarsko poskupljenje samo je prvo u nizu, jer aranžman sa MMF-om predviđa i novo prilagođavanje cene struje najkasnije do 1. oktobra 2026. godine.

Granica crvene zone sa 1600kWh na 1200kWh

Pored direktnog poskupljenja, vlasti su se obavezale da će razmotriti i promenu tarifnog sistema, odnosno spuštanje praga za ulazak u najskuplju, „crvenu zonu“.

Ova promena usvojena je u četvrtak (21. avgust) od strane Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS).

AERS je usvojio izmenu metodologije za kupce iz kategorije Široka potrošnja kojom se pomera granica između takozvane crvene i plave zone potrošnje sa 1.600 na 1.200 kilovata.

Na zahtev Elektromreže Srbija a.d. Beograd i Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd, Savet AERS je, na sednici održanoj 21. avgusta, dao saglasnosti na odluke o ceni pristupa sistemu za prenos električne energije i ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije koje će se primenjivati počev od 1. oktobra 2025. godine.

Produžen je i rok do kada će se kupcima iz kategorije Široka potrošnja – grupa kupaca Domaćinstvo, za objekte sa trofaznim priključkom za koje je odobrena snaga, veća od 11,04 kilovata, ali najviše 17,25 kilovata, odobrena aktivna snaga obračunavati za 11,04 kW, a ako je mesečna potrošnja aktivne energije u objektu do 350 kilovata, odobrena snaga za taj kalendarski mesec će se obračunavati za 6,90 kW.

Saglasnosti Saveta Agencije na cene pristupa sistemima, kao i odluke o izmenama metodologija, objavljuju se u Službenom glasniku RS i na internet stranici Agencije nakon objavljivanja u Službenom glasniku RS, navodi portal Energija Balkana.

Izvor: N1/Nova