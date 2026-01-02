Prošla godina razotkrila je istinu o ekonomskom modelu koji vlast u Srbiji godinama predstavlja kao uspeh. Tokom 2025. godine u Srbiji ugašen je veliki broj fabrika, a ogroman broj ljudi ostao je bez posla

Dok su kamere beležile svečana otvaranja pogona i presecanje crvenih traka, u tišini su ti isti investitori napustali zemlju čim subvencije presuše ili profit opadne.

Država je godinama novcem građana subvencionisala strane kompanije, nudeći im jeftinu radnu snagu, oslabljen radni zakon i minimalne obaveze prema lokalnoj zajednici. Rezultat tog modela danas su zatvorene fabrike, opustošeni industrijski gradovi i radnici koji su ostavljeni bez posla.

Godinu 2025. zasigurno je obeležilo upravo napuštanje i zatvaranje ogromnog broja fabrika.

Počelo je vrlo brzo

Već u martu tri firme koje posluju u Srbiji – Beneton, Džonson elektrik i Drekslmajer najavile su otpuštanje radnika. Kriza u automobilskoj, ali i drugim industrijama, nije zaobišla ni Srbiju. Iako godinama posluju pozitivno na stranom tržištu, neke od fabrika moraće da budu ugašene.

Iz Drekslmajera nisu uspeli da obezbede porudžbine za pogon u Zrenjaninu, pa će nakon razmatranja svih opcija biti primorani da ga zatvore tokom 2026. godine.

Kompanija Beneton koja posluje u Nišu i koja se bavi proizvodnjom odeće, najavila je početkom godine zatvaranje tog proizvodnog pogona zbog poslovnih problema Beneton grupe, kao i otkaze ugovora o radu zaposlenim po osnovu tehnološkog viška.

Treća firma koja je od početka 2025. godine najavila otpuštanje radnika, i to njih oko 350, jeste Džonson elektrik (Johnson electric). Firma je osnovana 2013. godine, a proizvodi električnu i elektronsku opremu za motorna vozila.

Mirno leto za buran kraj godine

Leto nije bilo preterano burno kada su u pitanju strane investicije i fabrike, a ipak sve se izgleda spremalo za kraj godine, kada je Srbiju zapljusnuo talas otkaza i zatvaranja.

Tokom leta jedino je Leoni iz Malošišta najavio da će doći do potpunog zatvaranja pogona u Malošištu. Početkom septembra prvih 400 radnika dobilo je otkaz, a još tada se znalo da će taj pogon do kraja godine biti ugašen i da će bez posla ostati 1.900 radnika.

Već u septembru je iz Subotice stigla vest da „Flender“ otpušta više od 300 radnika. Ovo je najveći broj otkaza koji je odjednom dala neka firma u Industrijskoj zoni u Subotici, pisala je Subotica info.

Istog meseca „Gruner Srbija“ je saopštio da je zbog nepovoljne situacije na tržištu automobilske industrije, koja je za posledicu imala smanjenje obima posla, kompanija „primorana da smanji broj radnika u pogonu u Vlasotincu“.

Studenti krivi

Nekada popularna za otvaranje stranih fabrika, Srbija je, tvrdi predsednik Aleksandar Vučić – sada manje atraktivna. Vučić tvrdi i da su za to krive blokade i to što više nema jeftine radne snage.

Da su blokade univerziteta krive što investitori odlaze, predstavnici vlasti ponavljali su u više navrata.

Vučić je tako iskoristio još jednom priliku da indirektno ponovi da su blokade fakulteta tokom prethodne akademske godine i protesti uticali na to da Srbija postane manje interesantna stranim ulagačima, o čemu je „Vreme“ već pisalo.

Izjava predsednika Vučića došla je nekoliko dana pošto je američki Stejt dipartment objavio da se investiciona klima u Srbiji blago poboljšala poslednjih godina, ali da ostaju problemi birokratije, korupcije, neefikasnih državnih preduzeća, velikog neformalnog sektora i neefikasnog pravosuđa.

„Hladna“ zima

Kraj godine bio je poguban za veliki broj ljudi i fabrika, ali ne zbog niskih temperatura već zbog gašenja i otpuštanja.

Danska fabrika „Kentaur“ u Vranju zatvorila je pogon, a bez posla ostalo je oko 270 zaposlenih. Radnici ovog pogona nisu o tome ništa znali, dok ih obezbeđenje u jutro, 27. oktobra nije zadržalo ispred kapije. Tada su dobili obaveštenje da je doneta odluka o zatvaranju firme, te da su njihove lične stvari ostale unutra.

U Zrenjaninu je kompanija „Novares“ 28. novembra, zaključala pogon. Oko 120 efektivnih radnika ostalo je bez zaposlenja, iako je firma, kako se tvrdi, poslovala profitabilno.

U decembru je i pomenutih 1.900 radnika kompanije Leoni u Malošištu ostalo bez posla. Na drugim lokacijama u Srbiji – u Prokuplju, Nišu i Kraljevu, ta kompanija se takođe suočava sa porastom troškova, ali uprkos izazovima, ove fabrike u ovom trenutku nastavljaju sa poslovanjem i realizacijom postojećih projekata. Međutim, pravo je pitanje hoće li ovi pogoni preživeti 2026. godinu.

Šta nas čeka ove godine?

Pored pomenute kompanije Leoni čiji pogoni u raznim gradovima Srbije vrlo lako mogu da završe kao onaj u Malošištu, u novoj godini već su najavljeni brojni otkazi.

Drekslmajer je, kao što je već rečeno, najavio zatvaranje tokom 2026. godine.

Pred sam kraj 2025. godine kineska fabrika „Mei Ta Europa“ iz Obrenovca otpustila je na stotine srpskih i zaposlila, za manje plate – strane radnike.

U samo tri dana ova fabrika otpustila je 370 domaćih radnika kako bi na njihovo mesto zaposlila strane državljane koji bi radili za manju platu, izjavio je predsednik beogradskog odbora Pokreta slobodnih građana (PSG) Stefan Simić. Sva je prilika da će se slična praksa idalje primeljivati u ovoj fabrici.

Sa druge strane, kompanija „Aptiv“ zatvoriće fabriku u Zaječaru u prvom kvartalu ove godine, potvrđeno je za „Vreme” u toj kompaniji. Koliko će tačno radnika ostati bez posla, šta su konkretni razlozi za gašenje ovog pogona i šta će biti s drugim pogonima ove kompanije u Srbiji, nisu naveli u odgovoru.

Britanska kompanija „Aptiv“ trenutno u Srbiji ima tri pogona – u Zaječaru, Leskovcu i Novom Sadu, pa je i njihova sudbina neizvesna.

