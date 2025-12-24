Promo

24.decembar 2025. R.V.

Lidl: Plata za prodavce uvećana za više od 20 procenata

Kompanija Lidl Srbija najavila je novi ciklus povećanja zarada i unapređenja benefita za svoje zaposlene u 2026. godini. Na godišnjem nivou, a uključujući predstojeće januarsko povećanje, zarade najvećeg broja zaposlenih na operativnim pozicijama u Lidlu će se uvećati za više od 20 odsto. Ovim potezom, kompanija potvrđuje svoju stratešku posvećenost obezbeđivanju konkurentnih uslova rada i stabilnosti za svoje zaposlene

Kvalitet hrane

21.decembar 2025. M. L. J.

Četiri zemlje povukle srpsku hranu za mesec dana

Agencija za hranu i veterinarstvo Severne Makedonije je zabranila uvoz više od 20 tona kivija iz Srbije, jer su u tom voću pronađene larve i insekti. Ovo je četvrta zemlja koja je povukla hranu iz srpskog izvoza za mesec dana