Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je „čudesne mere” za narod od 1. septembra. Da li je reč o još jednom potezu za cementiranje sigurnog biračkog tela

Od čudesnih studentskih šetnji i protesta koji su došli posle pada nadstrešnice novosadske železničke stanice, vlasti u Srbiji pokušavaju da primire svoje uzdrmane fotelje.

Tokom srede, kada su naprednjaci organizovali kontra-skupove u više od 50 mesta širom zemlje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će objaviti nove mere – „čudesne za narod” – koje će početi da se primenjuju 1. septembra.

Mere će, rekao je Vučić, predstaviti u nedelju (24. avgust).

Osim da će krediti i kamatne stope na gotovinske i potrošačke kredite biti prihvatljiviji za ljude koji nisu bogati, predsednik u najavi nije dao više informacija.

„Pobrinuli smo se za dodatnu podršku za najsiromašnije građane i penzionere”, izjavio je Vučić, uz tvrdnju da će građani biti zadovoljni.

Narod će, tako, još koji dan morati da sačeka na obznanjivanje „čudesnih mera”.

Jedna u nizu najava

Od pada nadstrešnice i velike pobune naroda koja je počela krajem 2024. godine, a kulminira poslednjih meseci i dana, predstavnici vlasti, na čelu sa predsednikom republike, koristili su različite načine da „kupe vreme” i zadrže konce u sopstvenim rukama – po scenariju „hleba i igara”.

Obećavani su jeftini stanovi za mlade, čuda Ekspa, sniženje cena, povećanje plata…

Da je nova najava predsednika Republike o čudesnim merama još jedna potvrda da se izbori bliže, smatra politički analitičar Cvijetin Milivojević.

„Pretpostavljam da je reč o igri red toplog, red hladnog. Najavio je nedavno predsednik i rešavanje stvari na ulicama, pa smo videli rešenje u kontra mitinzima Srpske napredne stranke u brojnim mestima. Ova nova najava sada dođe kao neka vrsta olakšanja za građane. Možda se i on (Aleksandar Vučić) promenio, pa ne razmišlja svaki dan isključivo negativno o sopstvenom narodu”, govori Milivojević.

S druge strane, kaže da je reč o „klasičnoj priči koja govori o nekakvim izborima”.

Očuvanje cementiranog biračkog tela

Kako dodaje, komentarišući smanjenje cena i olakšice, odnosno, čudesne mere za narod, kako ih je sam Vučić nazvao, Milivojević kaže da sve poruke koje predsednik šalje imaju jedan cilj – „očuvanja dela cementiranog, armiranog betonskog tela”.

„On je nepovratno izgubio deo biračkog tela onog trenutka kada je decu i unuke tih svojih birača nazvao fašistima, teroristima, ustašama, zlikocima, vođama obojene revolucije i tako dalje. I taj koji je prestao da misli o njemu kao političkom rešenju, taj se više neće vratiti, nikada glasati za njega”, smatra sagovornik „Vremena”.

Kako dodaje, predsednik Vučić se sad više ne obraća nikome ko nije glasao za njega, pokušavajući da ‘dovuče nekog’.

„To više ne radi, čak se ne obraća više ni neopredeljenima. Njegov jedini cilj da ovakvim porukama koje sipa onako kao u otvoren mozak, preko propagandnih glasila, da zapravo cementira samo njih, da još neko ne pobegne iz te sigurne baze, takozvane banke sigurnih glasova”, smatra Milivojević.

„Direktno sipanje u mozak”

Kako pojašnjava, dok delu javnosti nove mere mogu delovati smešno, „nekome ko je navikao na dnevnu dozu propagande s direktnim sipanjem u mozak i infuziju kroz vene, njemu to ne smeta tako”.

Upravo je to deo javnosti kojoj su poruke i namenjene, smatra Milivojević.

„On misli da ima dovoljno tih 40 odsto, koliko njegova cela vladajuća koalicija možda dobije, a ostatak priče koja mu nedostaje će rešiti tako što se danima u medijima bliskoj vlasti provlače priče o podeli oko takozvane studentske liste koja ni ne postoji, i on misli da će deo birača na taj način zgaditi studentsku listu i da će se vratiti njemu”, dodaje Milivojević.

To je, pojašnjava, potpuno pogrešna procena.

„Veće šanse je da učini nešto drugo, da računa da će se i opozicija polakomiti da izađe na izbore i to na što je moguće više listi, jer se ne trpe međusobno. I on tako računa da će nadomestiti tih nedostajućih 10 ili 15 odsto glasova koje on nema.”

Sve već viđeno

Nove populističke mere uklapaju se u poznati scenario, smatra sagovornik „Vremena”.

„Čini mi se da se on više i ne trudi da smisli nešto novo. To je sve već viđeno i namenjeno onima za koje je on 100 odsto siguran da neće prebeći na drugu stranu ili neće se pasivizirati na izborima”, zaključuje Milivojević.

Ostaje još nekoliko dana za objavljivanje novih čudesnih mera, a u međuvremenu, pitanje je kakva će se sve čudesa događati na ulicama.