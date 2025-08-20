Pompezno je Aleksandar Vučić izjavio je da će spustiti cene namirnica u prodavnicama širom zemlje, da nas sve ne bi „drali“ na rafovima, a prvenstveno da bi narod bolje živeo. Obratio se „onima koji stvaraju ogromne profite”, u ovom slučaju trgovinskim lancima, koji su našli način da „prevare” potrošače.

„Ovog puta neće moći, jer smo se dosetili da uradimo dubinske, suštinske, dugotrajne i kratkoročne mere kojima ćemo da obezbedimo – bolji životni standard za građane Srbije“, kazao je Vučić.

Naveo je primer da flaša ulja košta oko 200 dinara, a ukoliko država postigne ono što joj je namera, neće koštati više od 160 ili 170 dinara, a slično naveo i za mleko, šećer, kulen kobasicu, kafu, krompir…

Vučićevo ulje i realno ulje

Ipak, ispostavlja se da je to Vučićevo ulje među najskupljim u Srbiji, jer se inače litar ulja može naći za 36 dinara manje.

Mleko se, kaže Vučić, prodaje za 155 dinara, a zapravo se na akcijama može naći i za 130 dinara. Vučićev šećer je 112 dinara, a običan i to onaj koji nije na akciji je 94 dinara.

Najveća je razlika u kulenu.

Predsednik je rekao da će ovaj proizvod biti snižen sa 2.600 na 2.000 dinara – iako već sada može da se nađe po daleko nižoj ceni. Tako se štap kulena prodaje i za 1.400 dinara.

„2.600 dinara je kilogram ove kulen kobasice. Odlična je, ali malo ko može sebi da priušti kilogram od onih koji imaju niža primanja, a ako bi ta cena išla na tek nešto iznad 2.000, onda bi mnogi naši ljudi, koji imaju manje plate i niže penzije mogli to sebi da priušte i moći će”, rekao je Vučić.

Još jedan primer je kafa. Vučić je pokazao onu koja košta 490 dinara i rekao da će biti jeftinija, mada nije precizirao koliko. Ipak, već sada, 200 grama turske kafe poznatih proizvođača može da se kupi za 430, 365 ili 355 dinara.

O čemu se radi

Ovde nije po sredi prevara predstavnika vlasti. Već je Vučić jednostavno izabrao ubedljivo najskuplje robne marke iz određene kategorije namirnica. Tako, kada bi se njegove izjave proveravale u prodavnicama, one ne bi bile netačne jer vi jednostavno imate market koji mleko ili šećer prodaje skuplje nego drugi, a neke druge proizvode jeftinije. Tako trgovci kalkulišu.

Ipak, ljudi kojima je zaista veoma važno da prođu jeftinije, ove razlike u cenama često znaju, pa izbegavaju da pazare na skupim mestima ili prate akcije, koje su gotovo svakodnevne i često se najavljuju.

Tako da je po sredi zapravo manipulacija cenama predsednika države. Da je Vučić među tim ljudima, on bi video da upravo kulen kobasica, koju i pominje u video snimku, marke „zlatiborac“, sada košta 1.600 dinara. To je 1.000 dinara niže od originalne cene i 400 manje od onoga što je Vučić najavio kao cenu u budućnosti.

Kuleni robnih marki prodaju se za 1.400 do 1.500 dinara po kilogramu, piše Nova ekonomija.

Najbolja cena

Pre godinu dana pokrenuta je akcija „Najbolja cena” u okviru koje su, tokom dva meseca, bile snižene cene 700 proizvoda iz 81 kategorije. Među sniženim proizvodima bilo je hrane, ali i sredstava za ličnu higijenu. I krajem 2023, u prodavnicama se sprovodila akcija „Bolja cena”. Ona je podrazumevala sniženje cena 36 proizvoda.

U oba slučaja, stručnjaci su smatrali da je u pitanju populistička mera.