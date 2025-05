Prašnjavi autobusi sa ofucanim sedištima neretka su slika međugradskog prevoza. Uz to, najčešće je neisplativ: „BlaBlaCar” je najčešće jefitniji od autobuskih karata, a putuje se udobnije i vozilo vas pokupi, gotovo uvek, kod kuće.

Cene autobuskog prevoza među gradovima su različite. Na primer, iz Beograda do Aleksandrovca cena povratne karte kod prevoznika „Jugoprevoz Kruševac” iznosi 3050 dinara, a vožnja preko aplikacije „BlaBlaCar” u jednom smeru košta oko 1300 dinara. Autobusom vožnja traje oko četiri sata, a autom malo više od dva i po sata.

Udaljenost Aleksandroca i Beograda je oko 233 kilometara, dok je na primer udaljenost Kosovske Mitrovice i Beograda za oko 100 kilometara veća, i iznosi oko 340 kilometara.

A, cena povratne karte „Kolašin prevozom” do Kosovske Mitrovice iznosi 2750 dinara. „BlaBlaCar” najčešće nema opcije vožnje do Kosovske Mitrovice, ali ima do Novog Pazara za oko 1800 dinara ili do Kuršumlije za oko 1650 dinara.

Beograd-Niš-Beograd

U odnosu na kartu do Aleksandrovca, jeftinija je autobuska karta i do Niša, a udaljenost u odnosu na Beograd je slična – oko 240 kilometara.

„Niš ekspres“, jedan od najvećih prevoznika na relaciji Niš – Beograd, povratnu kartu naplaćuje 3010 dinara, a „Lasta“ 2500 dinara.

Vožnja „BlaBlaCar-om” iznosi u proseku oko 1700 dinara, a može se naći i za 1350 dinara. Cena na ovoj aplikaciji zavisi od vozača, koliko on navede da će vožnja koštati.

Novi Sad – „BlaBlaCar“ brži i udobniji

Nakon pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, centralno stajalište vozova premešteno je na Petrovaradin. Cena karte u jednom pravcu, od stanice Beograd (Prokop) do Novog Sada je između 445 i 661 dinar.

Autobuski prevoznici povratnu kartu Beograd – Novi Sad – Beograd naplaćuju od 1000 dinara do čak 1640 dinara.

Cena vožnje „BlaBlaCar-om” u jednom pravcu iznosi od 500 do 800 dinara. Za oko sat vremena stiže se u Novi Sad na adresu po dogovoru.

Razlike u cenama nekada mogu biti značajne, a nekada i ne postoje. Međutim, ostaje razlika u udobnosti, mestu polaska i brzine vožnje što ide u prilog vožnji automobilom ukoliko se podele troškovi.