U svetu se deljenje prevoza koristi decenijama. U Srbiji je jedna takva aplikacija – BlaBlaCar, dostupna deset godina, piše RTS.

Korisnici kažu da tako jeftinije putuju nego, na primer, autobusom. Karta od Beograda do Leskovca u jednom pravcu košta više od 3.000 dinara, a kad se dele putni troškovi za istu destinaciju, potroši se bar hiljadu dinara manje.

Autobuska karta Beograd- Niš u jednom smeru košta oko 2.000 dinara, dok vožnja na ovoj relaciji, zakazana preko aplikacije Bla bla kar, košta oko 1.800 dinara.

Da li BlaBla krši zakon?

U poslednje vreme, kod nas se sve glasnije čuje da je korišćenje ove aplikacije mimo zakona, a vozači se na društvenim mrežama žale i da su zbog takvog prevoza imali problema sa saobraćajnom policijom.

„Apsolutno se krši zakon o javnom prevozu putnika, krši se zakon o oglašavanju i krivični zakon. Ljudi koji voze Bla-bla kar krše zakon o javnom prevozu, voze za naknadu putnike na određenoj relaciji. Putnici su uverenja da će ta usluga biti data za određenu naknadu koja je ranije bila određena. Prevoz se vrši od vrata do vrata, uvek u isto vreme, obično se ti ljudi ili putnici kupe na autobuskim stanicama, voze se na relacijama gde postoji javni linijski prevoz“, rekao je za RTS Goran Aleksić, generalni direktor poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport Beograd“.

Mladiću zbog korišćenja aplikacije oduzeli automobil

Nikola Gavrilović iz Šapca je kažnjen, a inspekcija mu je oduzela vozilo, tablice i saobraćajnu dozvolu na 90 dana zbog toga što je, putujući iz Šapca ka Beogradu, delio troškove puta sa jednim putnikom sa kojim se povezao preko aplikacije BlaBlaCar , pisao je N1.

„Imao sam samo jednog putnika, na kraju se ispostavilo malo sumnjivog, i bukvalno kad smo krenuli, posle nekih 400 metara nas je zaustavila saobraćajna policija, izvukli su me iz auta, saobraćajni inspektor je prišao sa legitimacijom i stavio mi na teret da, pošto sam objavio na BlaBlaCar aplikaciji tu vožnju, da se ja bavim naplatom prevoza na liniji gde postoji javni saobraćaj”, rekao je on za N1.

Gavrilović je, kako tvrdi, pokušao da putniku objasni da je to legalno, jer vozači imaju garancije od BlaBlaCar-a da nisu ni u kakvoj finansijskoj dobiti, jer svaka ta podela troškova je mnogo manja nego troškovi puta.

Uprkos tome, njemu su oduzete tablice i saobraćajna dozvola, a rečeno mu je i da će biti pokrenut postupak protiv njega.

Od tima podrške iz BlaBlaCar-a dobio je i pismo kojim se potvrđuje da Gavrilović nema nikakvu dobit od vožnje i da to ne može biti okarakterisano kao profesionalna vožnja ili vršenje usluga vožnje.

Zašto putnici vole BlaBlaCar?

Ranije istraživanje „Vremena“ pokazuje da su autobuske karte preskupe i kad su u pitanju druge destinacije, a u poređenju sa Bla Bla Carom ili troškom benzina i putarine.

Recimo, autobusi od Beograda do Novog Sada voze za 640 do 1.020 dinara, dok vozači na servisu Bla Bla Car nude vožnje za 500 do 700 dinara. Doduše, u slučaju Novog Sada i glavnog grada, bez premca je brzi voz u kojem se za 600 dinara stiže za pola sata.

Autobus između Beograda i Čačka u jednom pravcu staje 850 do 1.200 dinara, nešto skuplje nego Bla Bla Car. Najveća je ušteda na putu Beograd-Vranje, gde autobuska karta košta i preko tri hiljade dinara, dok se vožnje na Bla Bla Caru mogu naći upola jeftinije.

Isidora (22) iz Vranja rekla je da izbegava tamošnjeg lokalnog prevoznika na putu do Beograda jer su „cene ogromne, a usluga ne tako dobra“.

„Definitivno mislim da drugi prevoznici BlaBla vide kao pretnju, zato što je mnogo bolje organizovano, fleksibilnije, pruža ljudima više opcija kada posmatraju to gde će putovati i sa kim“, rekla je za „Vreme” Marija, koja Bla Bla koristi i kao putnica i kao vozač.

Izvor: N1, RTS