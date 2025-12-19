Narodna banka Srbije
Devizne rezerve: Kako je Vučić izmislio sedam milijardi?
Predsednik države opet se preračunao kada je govorio o ekonomiji i tvrdio kako Srbija sa deviznim rezervama „može godinama da brani kurs" dinara“
Usled jagme za evrima, neke banke su udarile klijentima limit - preko mobilnih aplikacija može da se kupi samo do 100 evra u jednoj transakciji. Pojedinim bankama ovo je način i da dodatno zarade
Iako su juriš na menjačnice i pomamu za evrima u Srbiji, veštački izazvale neodgovorne izjave predsednika države o raspadu bankarskog sektora, pojedine banke su ograničile kupovinu evra svojim klijentima. Tako su „udarile“ limit na menjanje dinara i kupovinu deviza preko aplikacija banke, koje veliki broj građana ima na telefonu.
Pojedine banke su granicu za jednu transakciju spustile na samo 100 evra, dok beneficiju da pazare evre preko virtuelne menjačnice imaju jedino zaposleni u toj banci. Nemaju sve banke ovaj limit, pa je najbolje da se građani unapred raspitaju, ukoliko žele na ovaj način da kupe devize.
„Mislio sam da se nešto pokvarilo, jer nikako nisam mogao da kupim 330 evra preko aplikacije na telefonu svoje banke“, kaže jedan građanin. „Onda mi je zaposleni u toj banci, koji mi je prijatelj, rekao da je uvedeno ograničenje, pa sam pokušao sa 100 evra i uspeo da kupim devize. Dosta me je iznerviralo što sam mi je propao ceo dan u tome i nisam mogao na vreme da kupim robu koju sam želeo. Trebalo je da nas obaveste vidno o ovoj promeni.“
Treba imati u vidu da pojedine banke naplaćuju i određenu naknadu za usluge menjačnice, dodatno na kurs. Tako sada građani, kada postoji limit za razmenu novca, zapravo moraju više puta da plate tu naknadu, ukoliko žele da razmene više od 100 evra. To je za klijente samo dodatni, nemali trošak, a za banke – prilika da nešto dodatno „kapne“.
U jednoj od banaka je tako, umesto 330 evra, klijent na kraju mogao za iznos koji je imao, da kupi 325, pa je banka zaradila pet evra na ovim transakcijama. Pet po pet…
Važno je napomenuti i da menjačnica preko poslovnih banaka nije najpovoljniji način kupovine evra, jer banke nemaju ograničenje za odstupanje od srednjeg kursa koji propisuje Narodna banka Srbije. Tako je kurs za kupovinu, ali i za prodaju evra, po pravilu za nekoliko dinara nepovoljniji nego kada se transakcija obavila u menjačnici. Ipak, banke računaju na to da je klijentima često mrsko da skidaju novac sa računa, odlaze u menjačnicu i ponovo ga polažu na bankomat, a u brojim slučajevima bankomati nemaju mogućnost polaganja novca, pa ljudi moraju da čekaju red u samoj filijali banke.
Zato mnogi „žrtvuju“ tu razliku da bi uštedeli vreme. Ipak, ne razmišljaju da je na veći iznos, pogotovo ako menjaju devize pred put ili za neku veću kupovinu, ta razlika ipak znatno veća i da gube više.
Tako se evro 19. decembra prodavao u menjačnicama za oko 118,7 dinara, a u bankama za do dva dinara više.
