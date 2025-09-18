Najveća vojna parada u Srbiji poslednjih godina organizuje se u senci protesta, političkih podela i regionalnih tenzija. Analitičari ocenjuju da je cilj prvenstveno unutrašnjopolitički, ali i poslati poruku regionu

Nepregledne kolone tenkova tutnje bulevarima, a borbeni avioni i helikopteri od ranih jutarnjih časova nadleću iznad stambenih zgrada. Za mnoge Beograđane prizori poslednjih dana više liče na ratne snimke nego na pripreme za vojnu paradu.

Glavni grad Srbije je već drugu nedelju blokiran zbog uvežbavanja za vojnu manifestaciju „Snaga jedinstva“, zakazanu za 20. septembar kod Palate Srbija.

Među građanima nema mnogo euforije. Mnogi se žale na otežano kretanje kroz grad. Bulevari i glavne saobraćajnice se zatvaraju i otvaraju, vozači stoje zaglavljeni u kolonama, dok pešaci nemoćno pokušavaju da pređu ulice između redova vojnih vozila, piše DW.

Parada se organizuje povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – praznika uvedenog 2020. godine na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, a u znak sećanja na proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.

Iako se sam datum obeležava 15. septembra, vlasti su odlučile da centralna manifestacija bude održana pet dana kasnije.

Kako najavljuju zvaničnici, u paradi će učestvovati oko šest hiljada pripadnika Vojske Srbije, dok će još četiri hiljade biti angažovane u logistici i tehničkoj podršci. Tokom defilea biće predstavljeni novi tipovi naoružanja i borbenih vozila, a vojnici će razviti i trobojku dugu 300 metara, koju će nositi učenici vojnih škola.

Pretnja regionu

„Potreba da se izvede mnogo tehnike je infantilna“, ocenjuje za DW vojni analitičar Aleksandar Radić. „Ne izlaže se optimalna količina, nego velika količina. Cilj je da bude veliko, da se stvori slika o tome da postoji mnogo nečega. Umesto da se pokaže pet komada nekog sredstva, pokazuje se po 40–50. Tako da je tu i tehnika kupljena sedamdesetih, ali i ona koja je nabavljena u skorije vreme.“

Prema njegovim rečima, najznačajnije sredstvo koje će biti prikazano na paradi dolazi iz Izraela, koji je postao glavni izvor naoružanja za Srbiju. Izraelski mediji pisali su prošlog meseca da je Beograd zaključio ugovor vredan 1,64 milijarde dolara s izraelskom kompanijom Elbit Systems, što čini 70 odsto ukupnog godišnjeg budžeta za odbranu Srbije opredeljenog za 2025. godinu.

Radić očekuje da će na paradi biti prikazan i novi višecevni lanser raketa PULS, koji je nedavno stigao iz Izraela, sa raketama dometa do 300 kilometara.

„Ako takav sistem bude prikazan, naravno da će region ustreptati, jer će se to prepoznati kao direktna pretnja Vučića drugima, jer to je sredstvo kojim Srbija može da dosegne Zagreb s isturenih vatrenih položaja“, kaže Radić.

Vojska za unutrašnju upotrebu

Ali ovogodišnja parada pre svega ima unutrašnjopolitičku funkciju, saglasni su sagovornici DW-a. Ona dolazi u momentu u kom građani već deset meseci protestuju protiv korupcije, tražeći pravdu za 16 stradalih u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu.

U uslovima teške političke krize, cilj parade je na prvom mestu da pokaže snagu države, ali i zastraši građane demonstracijom vojne sile.

„Činjenica da je neko došao na ideju da se ta parada zove Snaga jedinstva govori sama za sebe. Vlast pati za tim što jedinstva nema. Vlast koja je dovela do potpuno podeljenog društva, do ekstremnog razdvajanja Srba na dve strane – na one koji su za protest i na one koji su protiv protesta – želi simbol jedinstva. I s obzirom na to da je vojska tradicionalno bila institucija od poverenja, kroz vojsku se pokušava doslovce napraviti simbol tog jedinstva“, kaže Radić.

On dodaje da su u nekim drugim državama i vremenima političari u krizama posezali za ratom, ali da sada za tako nešto ne postoje uslovi. „I onda se pravi neka vrsta zamene za krizu prikazivanjem tenkova na ulicama centra Beograda“, ocenjuje Radić.

Vuk Vuksanović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku dodaje da takva taktika ima elemente nadrealnog.

„Vojska u Srbiji jeste imala istorijsku ulogu kao značajan politički faktor, ali ona nikada nije bila poznata kao efikasan instrument u suzbijanju unutrašnjih političkih nemira“, podseća on.

Parada će imati poruku za svakoga

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović odbacio je kritike da se vojnom paradom zastrašuju građani i preti susedima nazvavši to „manipulacijom“, ali je dodao:

„Parada imati poruku za svakog – za prijatelje, saveznike radost i veselje, a za one druge verovatno bes i nervoza.“

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić je uoči parade poručio da su dva novoformirana vojna saveza – jedan između Hrvatske,Albanije i Kosova, a drugi između Hrvatske i Slovenije –upereni protiv Srbije.

„Oni imaju snažnu zaleđinu u NATO. Očekuju da im se i Bugarska pridruži. I ne smemo biti slepi, slični savezi su pravljeni na istovetan način pred veliki rat. Moramo biti svesni nečijih namera, zato što ovo neko nije radio da bi jeo škampe, već da rade direktno protiv interesa srpskog naroda“, izjavio je Vučić.

Međutim, ti savezi su daleko od tradicionalnih vojnih alijansi koje bi se spremale za napad, ocenjuje Vuk Vuksanović. On podseća da je predsednik i ranije koristio vojne parade za međunarodnu upotrebu.

„Njegova poruka je obično bila: ja sam jak, bezbednost na Balkanu zavisi od mene, treba sa mnom da pregovarate i da me shvatite ozbiljno kao sagovornika“, kaže Vuksanović za DW. „Evidentno je da Srbija nije deo od tih bezbednosnih inicijativa prvenstveno iz političkih razloga, ali govoriti o savezima koji će da pokrenu napad na Srbiju, to je obična hiperbola koja se ovom slučaju koristi zaradi domaćeg spina.“

Dvostruka slika za domaću i stranu publiku

Dok u javnim nastupima optužuje politički Zapad da se urotio protiv njega i da finansira proteste i blokade, Vučić u praksi upravo od tih aktera pokušava da obezbedi podršku za opstanak na vlasti, ocenjuju sagovornici DW-a. To, kažu, čini pre svega kroz kupovinu naoružanja.

„Srbija kada kupuje oružje, kupuje političku naklonost određenih zemalja. Samo naoružavanje i modernizacija vojske su potrebni i nisu sporni, ali je to u drugom planu u odnosu na politički imperativ“, kaže Radić.

Kao jedan od primera tog paradoksa navodi i dolazak komandanta Nacionalne garde Ohaja Metjua Vudrafa, koji će uoči parade zajedno s američkim specijalnim snagama učestvovati u obeležavanju 81. godišnjice misije „Halijard“, a potom prisustvovati i samoj paradi.

„Šalje se dvostruka slika: prema vodećim silama nastoji se pokazati prijateljstvo kroz zajedničke vojne aktivnosti i nabavku naoružanja, dok je Vučiću u isto vreme u interesu da u regionu izazove nervozu i da naslovne strane posle parade budu u tonu zastrašujuće moći Srbije, koja može da dosegne svaku tačku regiona svojim raketama“, zaključuje Radić.