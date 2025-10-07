Poljoprivrednici između ostalog zahtevaju isplatu svih zaostalih dugovanja i isplatu jednokratne podrške u iznosu od 300 evra po hektaru za sve jare kulture i voće zbog posledica suše i mraza

Studenti koji blokiraju fakultete u Novom Sadu saopštili su da će se pridružiti dvodnevnom protestu poljoprivrednika „Traktor stiže, huljo moja“, koji će biti održan 13. i 14. oktobra.

Udruženja poljoprivrednika su najavila da će protest trajati od 9 do 17 časova, bez zaustavljanja saobraćaja.

„Poljoprivrednici ne odustaju! Vidimo se na dvodnevnom protestu“, naveli su studenti na Instagramu.

Na protest su pozvala udruženja Dolovački paori, Savez Banata, Udruženje poljoprivrednika Aradac, Novoseljanski paori, Udruženje poljoprivrednika opštine Srbobran, Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije, Opovo i Banatska Crnica.

Zahtevi poljoprivrednika

Njihovi zahtevi su isplata svih zaostalih dugovanja poljoprivrednicima, isplata jednokratne podrške u iznosu od 300 evra po hektaru za sve jare kulture i voće zbog posledica suše i mraza i oslobađanje tržišta od monopola i kartelskog uticaja.

Među zahtevima je i da se gorivo namenjeno poljoprivrednicima prodaje na pumpama od 1. januara 2026. bez akciza, zamrzavanje postojećih poljoprivrednih kredita i krediti podrške poljoprivrednoj proizvodnji sa jedan odsto godišnje kamate.

Poljoprivrednici traže i rešavanje problema fiktivnih gazdinstava.

Hapšenja na prethodnom protestu

Prethodni protest poljoprivredika, sredinom septembra, rezultovao je hapšenjima nekih od njih.

Policija u Novom Sadu uhapsila je Ž. Đ. (1978) iz okoline Zrenjanina, N. A. (2004) iz Novog Sada i R. P. (1978) i D. K. (1964) iz okoline Bačke Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo nasilničko ponašanje, saopštio je MUP.

Navedeno je da su oni osumjičeni da su oni tokom protesta poljoprivrednika, „vređali dvojicu Novosađana, a zatim jednog od njih fizički napali i oborili na zemlju“.

Oni su kasnije pušteni su da se brane sa slobode i ukinuta mera zabrane napuštanja stana od tri meseca koja im je određena 17. septembra nakon saslušanja pred Osnovnim javnim sudom u Novom Sadu.

