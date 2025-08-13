U zemlji će biti sunčano i veoma toplo, u većini mesta nekoliko stepeni Celzijusa toplije nego juče.
Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak istočni i jugoistočni.
Pošto se pojačava jugoistočni vetar, nadležni apeluju na dodatni oprez zbog opasnosti od izbijanja požara, koji su juče zahvatili nisko rastinje kod Kladova, dok su u Crnoj Gori vatrene stihije ugrozile kuće, imovinu i živote građana.
Najniža temperatura kretaće se od 14 do 21, a najviša od 34 do 38 stepeni Celzijusa.
U Beogradu će biti sunčano, u najtoplijem delu dana 36 stepeni.
