U Srbiji je prema navodima Jelena Jevtović iz Unije poslodavaca Srbije zaposleno nešto više od 50.000 stranih radnika, a taj broj stalno raste.Najviše radnika dolazi iz Rusije, ali i iz Kine, Turske, Nepala, Bangladeša, Indije i Kube.

Srpska privreda ima velike potrebe za stranom radnom snagom, jer u svim sektorima postoji deficit radne snage.

„Jedan deo naših ljudi je otišao u inostranstvo, a mladi nisu zainteresovani da se školuju za ova zanimanja. Tako se stvorila praznina koju moramo da popunimo“, rekla je Jevtović za RTS.

Navela je da nedostaju i radnici nižih kvalifikacija i visokoobrazovani stručnjaci.

„U građevini su potrebni i zidari i keramičari, ali i građevinski inženjeri. Slično je i u drugim sektorima“, rekla je Jevtovi’.

Jednostavnija procedura za radne dozvole

Od prošle godine na snazi su izmene Zakona o zapošljavanju stranaca koje su pojednostavile proceduru.

„Sve se podnosi elektronski, više nije potrebno ići od šaltera do šaltera. U roku od mesec dana radnici dobijaju jedinstvenu boravišnu i radnu dozvolu do tri godine“, navela je Jevtović.

Dodala je da radnici sada mogu i da menjaju poslodavce, što je izjednačeno sa pravima domaćih radnika.

Izazovi prilagođavanja i predrasude

Prilagođavanje stranih radnika nije uvek lako, a najveća prepreka je jezička barijera, pa poslodavci često obezbeđuju prevodioce.

„Prisutne su i kulturološke razlike, ali većina njih ne planira da ostane trajno, već dolazi na nekoliko meseci ili godina“, objasnila je Jevtović.

Iako se povremeno javljaju predrasude, ona naglašava da su „strani radnici realnost“ i da se Srbija, kao i druge zemlje, mora navikavati na njihovo prisustvo.

Jedan od koraka ka uređivanju sistema jeste lista deficitarnih zanimanja koja bi trebalo da olakša zapošljavanje stranaca.

„Ta lista je završena i poslata Vladi na usvajanje. Planirano je da bude usvojena do kraja juna, ali za sada nemamo novih informacija“, rekla je Jevtović.