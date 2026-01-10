Sneg i hladno vreme nastavljaju da prave probleme u brojnim mestima u Srbiji. Vanredna situacija proglašena je u Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja

Snežne padavine u Srbiji u pojedinim mestima napravile su ozbiljne poteškoće u saobraćaju i snabdevanju strujom.

Vanredna situacija proglašena je u Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da se u predelima južnije od Save i Dunava u subotu (10. januar) očekuje manje povećanje visine snežnog pokrivača, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 cm novog snega, a u planinskim predelima i više.

Najniža temperatura biće od minus šest na severu Vojvodine, do jednog stepena na jugu Srbije, a najviša od minus tri na severu Vojvodine, do četiri na jugu Srbije.

U Beogradu će biti oblačno, hladno i uglavnom suvo uz moguć slab sneg. Temperatura bez većeg kolebanja: od minus jedan do nula stepeni, uveče u padu.

Gde i dalje nema struje

Kabinet predsednika Vlade Republike Srbije Đura Macuta saopštio je u petak uveče, da je prema poslednjim informacijama Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije koje su dostavljene, u pojedinim opštinama normalizovano snabdevanje električnom energijom, dok dežurne ekipe rade na otklanjanju kvarova u sredinama u kojima još uvek nema električne energije.

Dalekovod u Majdanpeku je proradio, prioritet za snabdevanje u tom gradu imaće bolnica, hitna pomoć i toplana, saopštio je premijer Đuro Macut.

Kvar za kvarom u Loznici

Pojedini meštani Loznice sedmi dan su bez električne energije, a kada monteri uspeju da otklone neki kvar zbog vremenskih uslova pojavi se novi, javlja RTS.

Gradonačelnica Dragana Lukić očekuje da se problem reši u naredna tri dana.

Vanredno i na rekama

Na snazi je i hidrološko upozorenje RHMZ-a.

Na Limu kod Prijepolja već nekoliko dana vodostaj je iznad granice redovne odbrane od poplava sa tendencijom opadanja, a na Ibru kod Raške nešto ispod granice vanredne odbrane od poplava sa tendencijom manjeg porasta.

Na Dunavu od Bezdana do Slankamena i na Tisi kod Titela vodostaji se kreće oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Pojava priobalnog leda, kao i ledohoda na pet do 10 odsto širine rečnog korita na delu toka Dunava od Bezdana do Bogojeva se očekuje od 10. i 11. januara sa daljim intenziviranjem ledenih pojava.

AMSS: Teški uslovi za vožnju

Porast dnevnih temperatura utiče na ubrzano otapanje snega što dovodi do dodatno težih uslova na putevima za vozače, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Upozorio je na odrone, ali i izlivanje bujičnih voda i nanosa zemlje i kamena na kolovoz.

Tokom noći i jutros moguća je pojava leda na pojedinim deonicama.

Magla dodatno otežava i usporava vožnju, pojavljuje se pored reka, kanala i u kotlinama, a ima je i preko planinskih prevoja, saopštio je AMSS.

