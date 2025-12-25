Srbiji manjka kvalitetnih profesora, saopštio je Akademijski odbor za obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti i apelovao na direktore škola da preispitaju ranije donete odluke o neprodužavanju ugovora o radu i suspenzijama nastavnog kadra

Članovi Akademijskog odbora za obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) pozdravljaju povratak učenika u prostorije Pete beogradske gimnazije, kao prvi i važan korak ka normalizaciji nastave.

Navode da bi sledeći koraci trebalo da budu realizacija konkursa za izbor direktora Gimnazije i formiranje i sazivanje Školskog odbora, kako bi se organizacija i realizacija nastave vratili u zakonske okvire.

„U skladu sa više puta iznetim preporukama Akademijskog odbora za obrazovanje SANU, očekujemo da će direktor Pete beogradske gimnazije biti izabran iz redova nastavnika ove škole, koji imaju podršku i poštovanje svojih kolega. Ovo bi trebalo učiniti i u svim osnovnim i srednjim školama u kojima postoje nejasnoće i/ili nepravilnosti oko statusa v. d. direktora, Školskih odbora i drugih tela koji garantuju kvalitetnu organizaciju i realizaciju nastave, kako je propisano zakonom“, navedeno je u saopštenju.

Akademijski odbor za obrazovanje SANU podseća da velikom broju kvalitetnih profesora u školama u Srbiji, koji su u nastavi bili angažovani na određeno vreme, ugovori o radu nisu produženi.

Preispitati odluke o neprodužavanju ugovora o radu i suspenzijama

Dodaje i da je značajan broj profesora suspendovan, a da su neki dobili i otkaze.

„Akademijski odbor za obrazovanje je više puta naglašavao činjenicu da u Srbiji postoji problem nedostatka kvalitetnih nastavnika i da je, u cilju poboljšanja (ili bar očuvanja) kvaliteta obrazovanja, potrebno sve profesore sa prepoznatim kvalitetom sačuvati i angažovati u obrazovnom procesu. Stoga apelujemo na novoizabrane direktore, kako u Petoj, tako i u drugim školama u Srbiji, da preispitaju ranije donete odluke o neprodužavanju ugovora o radu i suspenzijama, i tako omoguće učenicima kvalitetnu, redovnu nastavu iz svih predmeta, sa nastavnicima koje poznaju i sa kojima su izgradili adekvatan pedagoški odnos“, navedeno je u saopštenju.

Akademijski odbor za obrazovanje SANU smatra da će sve to biti značajni koraci ka depolitizaciji i profesionalizaciji nastave, u cilju obezbeđivanja kvalitetnog školovanja i dostizanja željenih obrazovnih standarda za mlade generacije.

„Značaj obrazovanja, kao vrhunske vrednosti jednog društva, nalaže da ostvarenje prava učenika na kvalitetno obrazovanje ima prioritet u društvu i krajnje je vreme da Ministarstvo prosvete, direktori škola, učenici, nastavnici i roditelji ne deluju kao suprotstavljene strane, već da izgrade dobar partnerski odnos“, zaključio je Akademijski odbor za obrazovanje SANU.