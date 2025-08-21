Košarkaška utakmica Srbija-Slovenija u četvrtak uveče mogla bi da bude izazov za redakciju Radio-televizije Srbije ukoliko publika počne da „pumpa“ u televizijskom prenosu uživo, ali ne treba sumnjati da će oficiri za moral u javnom servisu imati spremne prste na reglerima

U četvrtak uveče u beogradskoj Areni odigrava se košarkaška utakmica Srbija-Slovenija, a taj meč imaće verovatno i politički kontekst jer će biti nove prilika da navijači „pumpaju“ protiv vlasti kao što to čine već mesecima.

To će biti novi izazov za redakciju Radio-televizije Srbije koja će direktno prenostiti taj meč, što znači da će se, za vlast nepoželjna krilatica građanskih protesta čuti u programu uživo i to iz, kako to sportski komentatori vole da kažu, iz hiljada grla.

Budući da utakmica nije takmičarskog karaktera, već služi samo štimovanju forme pred Eurobasket, podrazumeva se da će navijači biti relaksiraniji, pa bi tako stvoreni višak energije možda mogli da iskoriste i za dodatne ujdurme u cilju nerviranja režima.

Do sada je rukovodstvo javnog medijskog servisa na takve izazozve odgovaralo jednostavno, utišavanjem ili potpunim isključivanjem tona, pa se može očekivati da će i tokom meča u četvrtak gledaoci osetiti slične „tehničke smetnje“.

Košarkaške utakmice postale su mesto navijačkog otpora režimu najviše zahvaljujući tome što su se upravo košarkaške legende, kao što su Dejan Bodiroga, Aleksandar Đorđević, Vlade Divac, Miroslav Berić, Nikola Kalinić neizostavni Vladimir Štimac stavile na stranu studentskih protesta.

Otkazivanje koncerata

I fudbalski navijači su se okuražili pa se na utakmicama Partizana sada i na stadionu JNA može čuti „pumpanje“ Grobara.

Za sada deluje da je, od masovnih događaja, jedino sigurno mesto za režim stadion Crvene zvezde gde se na temu „pumpanja“ i dalje može čuti samo muk.

Da mogućnost „pumpanja“ ozbiljno unosi strepnju u redove vlasti pokazuje i masovno otkazivanje koncerata onih izvođača za koje se pretpsotavlja, ili sigurno zna, da bi okupili publiku koja osim što voli muziku ne voli režim.

Spisak onih koji čiji su koncerti ili nastupi otkazani zbog političke nepodobnosti svakodnevno se širi, mada za neke od njih, striktno umetnički gledano, i nije prevelika šteta, a svakako je najveći odijum u javnosti imalo je uskraćivanje gostoprimstva bendu „Goblini“ na Zaječarskoj gitrarijadi, nakon čega je usledilo masivno otkazivanje nastupa mnogih grupa na tom muzičkom hepeningu.