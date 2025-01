Smena direktora Vazduhoplovne akademije Gorana Cvijovića – ovo je razlog zbog kojeg je Savet roditelja škole organizovao u sredu (8. januara) protest ispred ove ustanove, koja se nalazi podno Kalemegdana u Beogradu.

Pitanje je i da li će Srbija od 9. januara praktično ostati bez rada Vazduhoplovne akademije, jer su i zaposleni u školi, iz istog razloga, najavili potpunu obustavu rada.

Problem do kojeg može da dođe jeste i da je najavljeno da će svi odgovorni rukovodioci u sertifikovanim organizacijama Vazduhoplovne akademije, njih 15, istog dana podneti neopozive ostavke, čime će škola izgubiti sve sertifikate koje trenutno ima.

Ukoliko se to i dogodi, bile bi ugrožene buduće karijere učenika.

Protestu su prosustvovali roditelji, učenici i nastavnici

Koje su poruke đaka

„Građani Srbije i sveta leteće avionima nacionalne avio kompanije kojima ćemo upravljati mi, njih će održavati naše kolege inženjeri, a nebo iznad Srbije kontrolisaće naše kolege kontrolori letenja“, napisali su đaci škole u otvorenom pismu ministarki prosvete.

„Ovu školu ne čine ni zgrade ni avioni, ni Vaša rešenje i razrešenja“, dodali su.

„Nju činimo mi mladi kojima pripada budućnost ove zemlje, i naši nastavnici koji nas za tu budućnost spremaju“.

Šta kažu roditelji i nastavnici

Roditelji, bivši i sadašnji učenici, ali i nastavnici okupili su se ispred Vazduhoplovne akademije i pročitali pročitali pitanja za ministarku prosvete Slavicu Đukić Dejanović.

„Ono što učenike i nas roditelje posebno zanima je na osnovu čega je doneta takva odluka i zašto je bezbednost naše dece ugrožena i kako to uopšte sme u avio-industriji gde nema prostora za grešku”, izjavila je za N1 Dragana Veljović, majka učenika koji pohađa ovu školu.

Roditelje zanima i šta će se dalje dešavati sa sertifikatima koje deca treba da dobiju.

„Šta je sa vremenom, trudom i novcem koji smo uložili, odnosno koje su ta deca uložila u obrazovanje. Ovo je jedna elitna stručna škola i ne bi trebalo da ima prostora za ovakve greške. Nadamo se razrešenju“, dodala je Veljović.

Ona je rekla i da joj „izgleda nepromišljeno i da se neko zaigrao, da nije dublje razmišljao o posledicama” koje odluka o novom direktoru može da napravi.

Na protestu je bio i nastavnik Saša Predić koji predaje u ovoj školi. On je za N1 rekao da ako škola izgubi sertifikate njen „rad bi obesmislen u potpunosti”.

„Mi smo se danas ovde okupili da jasno stavimo svima do znanja da politici nema mesta u prosveti. Znate, političko opredeljenje ili stranačka pripadnost je lična stvar svakog od nas i ustavom zagarantovano pravo. Ali to ne sme da bude kriterijum na osnovu koga se postavljaju ljudi na čelo ovakvih ustanova. To je nedopustivo“, dodao je Predić.

O bivšem direktoru školu su proteklih meseci pisali i tabloidi, pa su se pojavili tekstovi kako Cvijović dovodi opozicione kadrove na to mesto.

Predić kaže da „svi ti napadi koji imaju političku konotaciju su nešto što je krajnje neprimereno”.

Foto: Tanjug / Miloš Milivojević Smenjeni direktor Goran Cvijović

Zašto je smenjen direktor

Ministarstvo prosvete smenilo je Gorana Cvijovića sa funkcije direktora Vazduhoplovne akademije, nakon dve decenije na ovoj funkciji.

Cvijović je u akademiji proveo 25 godina, a njegov mandat je trebalo da traje još dve godine.

Umesto njega, za vršioca dužnosti novog direktora imenovan je Miroslav Lepir, član gradske uprave opštine Vršac iz redova Srpske napredne stranke.

Savet roditelja je 3. januara održao vanredni sastanak na kojem su dobili na uvid kopiju Rešenja Ministarstva prosvete, kojim je dosadašnji direktor razrešen, kao i kompletnu dokumentaciju koju je škola dostavila Ministarstvu kao odgovor na nalaze republičke prosvetne inspekcije.

„Uvidom u pomenuto rešenje, kao i dokumentaciju kojom je škola odgovorila na primedbe, može se nedvosmisleno zaključiti da se radi o klasičnom primeru političke smene direktora“, navodi se još u saopštenju Saveta roditelja.

Roditelji rešenje Ministarstva prosvete nazivaju „nemuštim“ i „po oceni pravnika vrlo traljavo napisanim, a u većini tačaka i zakonski neutemeljenim“.

Dodaje se i da nije jasno koji su bili kriterijumi na osnovu kojih je Ministarstvo prosvete imenovalo Miroslava Lepira, za koga se u saopštenju tvrdi da „nema ni dana iskustva u rukovođenju bilo kojom obrazovnom institucijom niti u poslovima vezanim za avio-industriju“, a ne zna se ni da li ispunjava kriterijume propisane važećim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Roditelji misle da je po sredi politička osveta zbog toga što je direktor Cvijović u oktobru 2024. smenio Miloša Đokića, odgovornog rukovodioca Centra za obuku pilota u Vršcu, „zbog niza propusta koji su ozbiljno ugrozili bezbednost obuke i živote učenika Vazduhoplovne akademije“.

Zbog toga je direktor na Đokićevo mesto postavio pilota instruktora, kapetana Davora Lukića, „koji ima veliko iskustvo u rukovođenju obukom pilota i u komercijalnom saobraćaju u velikim svetskim kompanijama i Er Srbiji“.

Savet traži od ministarke prosvete Slavice Đukić Dejanović da poništi odluku kojom je Goran Cvijović razrešen sa mesta direktora.

Da li će deca ostati bez diploma

Zaposleni u školi su najavili da učenici i studenti ove škole neće biti u mogućnosti da pohađaju nastavu dok se ne ispune svi zahtevi zaposlenih.

Ukoliko rukovodioci u sertifikovanim organizacijama Vazduhoplovne akademije i podnesu ostavke, kako su najavili, ova škola može da izgubi ovlašćenja Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) .

To znači da učenici i studenti na kraju školovanja neće moći da dobiju neophodne licence i sertifikate, čime se dovodi u pitanje njihovo pravo na obrazovanje, profesionalna orijentacija i buduće karijere u avio-industriji.

Na tasu su i značajni ugovori koje škola ima sa vazduhoplovnom firmom MTU Maintenance Serbia, ali i kompanijama Er Srbijom, Mupom i drugim institucijama.

Škola je prošle godine proslavila 100 godina rada, a u planu su bili brojne vredne investicije sa drugim kompanijama iz avio-industrije.