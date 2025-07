Žitelji Karaburme potpisuju i peticiju protiv izgradnje, a do sada ju je potpisalo dve i po hiljade ljudi

Žitelji Karaburme protestuju na uglu Diljske i Uralske ulice zbog toga što se u njihovom komšiluku gradi višespratnica.

Od kada je predsednica Opštine Palilula Ivane Medić primila nezadovoljne građana ništa se konkretno nije desilo.

Na gradilištu su mašine i bageri koji nastavljaju radove na izgradnji višespratnice koja će, kako građani kažu, njima „ukrasti svetlost, ali i vazduh“, piše N1.

Slobodan Abramović koji se protivi izgradnji kaže da se već sedam nedelja okupljaju kako bi protestovali.

„Dve nedelje su prošle od kada je predsednica Opštine obećala da će zakazati sastanak. Očekujemo da će se to dogoditi u toku sledeće nedelje. Jedino novo što se desilo u odnosu na prethodnu nedelju je to što je investitor iza nas zagradio jedinih 20 legalnih parking mesta koja su bila u Uralskoj ulici. To je sada sve zagrađeno. Oni tu planiraju neko rušenje“, navodi Abranović.

Kako kaže, posetili su i gradsku inspekciju, ali im je rečeno, kako kaže, da oni nisu nadležni ni za šta i da se „mnogi ljudi hvataju za njih kao da oni mogu nešto da reše“.

„Žena je rekla da oni mogu na teren da izađu tek kada investitor postavi temelje. Dokle god nema temelja, oni nemaju razlog da izlaze na teren. Mi smo išli sa namerom da se žalimo jer imamo dosta situacija da investitor kreće s radovima u 4, 5, 6 ujutru. Mislim, preko puta gradilišta su zgrade, ima male dece. Međutim, to ništa ne znači“, objašnjava.

Građani ovog naselja potpisuju i peticiju protiv izgradnje, a do sada ju je potpisalo dve i po hiljade ljudi.