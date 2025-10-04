Pripadnici MUP-a sproveli su 3. i 4. oktobra obimnu akciju na teritoriji Palilule nakon pucnjave u kafiću „Local bar“, u kojoj je jedna žena ubijena, a više osoba ranjeno. Tokom pretresa pronađeno je više komada oružja i opojnih droga, a 25 osoba je privedeno

Pripadnici policije u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu u toku 3. i 4. oktobra 2025. godine izvršili su pretres na 32 adrese na teritoriji opštine Palilula, u naselju Karaburma i Višnjička banja, kojom prilikom je pronađeno više komada vatrenog oružja, pirotehnička sredstva i određena količina različite opojne droge.

Takođe, izvršena je kontrola više ugostiteljskih objekata u kojima je kontrolisano 30 osoba.

U službene prostorije policije dovedeno je 25 lica, koja će u zavisnosti izvršenih konsultacija sa postupajućim javnim tužiocem biti procesuirana u skladu sa zakonom.

Od svih dovedenih lica prikupljena su obaveštenja u vezi događaja od dana 30. septembra 2025. godine u ugostiteljskom objektu „Local bar“, u Višnjičkoj banji, kojom prilikom je došlo do upotrebe vatrenog oružja, kada je lakše i teže povređeno pet osoba, od kojih je jedna naknadno preminula od posledica ranjavanja.

Ubijena žena u obračunu u kafiću

Trojica osumnjičenih za učešće u kritičnom događaju su prethodnih dana lišena slobode i nakon saslušanja im je na predlog VJT u Beogradu određen pritvor.

U sukobu u kafiću u Beogradu, jedna žena je ubijena, a nekoliko ljudi je ranjeno. Motiv zločina se još uvek utvrđuje. Prema jednoj verziji, dve grupe navijača sastale su se kako bi rešile problem i premlaćivanje mladića u Skadarliji nekoliko dana ranije, ali umesto da smire sukob, povukli su oružje jedni na druge, dok je prema drugoj motiv sukoba kreditni dug.

Istog dana kada se zločin dogodio, uhapšen je Lazar Marinković Lucifer, vođa navijačke grupe „Anti Roma“, koji je bio u kućnom pritvoru zbog drugog zločina, a navodno se traga i za njegovim bratom.