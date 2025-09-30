Nepoznati napadači upali su u ugostiteljski lokal na Slanačkom putu i otvorili vatru. Iako je prvobitno navedeno da je jedna osoba podlegla povredama, MUP je demantovao te navode

Petoro ljudi je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u utorak oko 14.25 u beogradskom naselju Višnjička banja.

Iako je prvobitno navedeno da je jedna osoba podlegla povredama, MUP je demantovao te navode

Nepoznati napadači upali su u ugostiteljski lokal na Slanačkom putu i otvorili vatru, piše RTS.

U Urgentni centar je primljeno petoro ranjenih u pucnjavi, od kojih je jedna osoba u teškom stanju prebačena u operacionu salu.

Jedna osoba je sa težim povredama odmah upućena u operacionu salu pod merama reanimacije, dok su ostale osobe trenutno u reanimaciji i radi se dijagnostika i zbrinjavanje povreda, navedno je na sajtu UKCS.

Policija je pokrenula akciju Vihor 3.

Kako izveštava N1 kafić u kome se dogodila pucnjava je poznat po tome što se u njemu okupljaju i navijači, a u njemu se nalazi i prostor predviđen za decu.

Nije poznato da li je u trenutku pucnjave bilo dece, ali meštani i očevici su rekli da se u trenutku pucnjave na samoj autobuskoj stanici ispod kafića nalazio veliki broj dece, koja su se veoma uplašila i razbežala i dodali su da se dosta dugo čekao dolazak Hitne pomoći.

Građani koji žive u blizini su skrenuli pažnju da su poslednjih meseci imali veoma velike probleme sa navijačkim grupama, što su prijavljivali policiji, a reagovali su i policija i tužilaštvo, kada su mediji skretali pažnju na to.

Za njih to jeste šokantno, ali ne toliko iznenađujuće, jer te navijačke grupe već dugo prave problem, piše N1.