Mitropolit Pahomije svedočio je u optužnici protiv teologa Blagoja Pantelića da sa njim nije komunicirao 22 godine, a lično mu je umeđuvremenu bio uručio stipendiju, tvrdi Pantelić. SPC na to nije reagovalo

Crkveni sud će odlučiti da li će teolog Blagoje Pantelić biti isključen iz Srpske pravoslavne crkve. To bi značilo ne samo osudu crkve kao institucije u zemlji, već i da „kada premine, njegova porodica neće moći da ga sahrani po pravoslavnim običajima“, tvrdi on.

SPC je letos protiv Pantelića pokrenula postupak, iako nije bilo najjasnije zbog čega. Pretpostavlja se da Crkva želi da ga kazni zbog istupa u javnost i njegovog stava o sprezi crkve sa režimom Aleksandra Vučića. Krajem novemvra je dobio dopis u kojem tužilac Crkvenog suda Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke traži kaznu za njega.

U obrazloženju optužnice i tražene kazne, objavio je Pantelić na društvenim mrežama, SPC iznosi „veliki broj neistina i nepreciznosti“.

„Evo jedne neistine sa samog početka optužnice, koja lepo ilustruje o kakvoj se zapravo optužnici radi: patrijarh Porfirije je u avgustu ove godine tražio od mitropolita Pahomija da mu dostavi moj dosije“, piše teolog. „Mitropolit mu šalje navodno sve iz mog dosijea, a to su tri akta iz 2003. i tvrdi da od tada sa mnom oni nemaju komunikaciju. I to se ubacuje u optužnicu. Iako i patrijarh i mitropolit znaju da je to notorna laž.“

„Zanimljiv koncept“: Stipendija u kešu

Pantelić tvrdi da je sam patrijarh naveo da je teolog ipak sa mitropolitom Pahomijem više puta komunicirao, a jednom sigurno i lično.

„U dopisu Velikom crkvenom sudu od 2. jula, sam patrijarh navodi da sam doktorske studije 2016. upisao sa blagoslovom mitropolita Pahomija. Da li je moguće da je to smetnuo s uma za samo nekoliko nedelja? Kako to da su se moja molba i mitropolitov blagoslov iz 2016. negde zagubili“, dodaje.

Dodaje i da je više godina nakon 2003. bio stipendista Ministarstva vera, a da su studenti teologije stipendiju, i to u kešu, primali preko svojih eparhija, što je, kaže „zanimljiv koncept“.

„Jednom nam je, sećam se, stipendiju čak uručio i sam mitropolit, tada episkop, Pahomije. Kako sam mogao da dobijam stipendiju od svoje matične eparhije, a da između nas ne postoji nikakva komunikacija?“, obrazlaže Pantelić, a prilaže i blagoslov koji se, kaže, nalazi u arhivi Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta.

Na pitanja „Vremena“ o optužnici protiv Blagoja Pantelića i komunikaciji sa mitropolitom Pahomijem, SPC do objavljivanja ovog teksta nije odgovorio.

Crkvena gramatika

Teolog još navodi i da je tužilac naziv njegove srednje škole napisao malim slovom, a pogrešno je naveo i naziv fakulteta.

U optužnici se uopšte uopšte ne pominje Pantelićeve doktorske studije, a on misli da je razlog tome što bi tako doveo u pitanje nadležnost Crkvenog suda.

„Zar je stvarno mislio da takve stvari mogu da mu tek tako prođu?“, pita se Pantelić

Put od episkopa do mitropolita Pahomija

Episkop Eparhije vranjske Pahomije zvanično je unapređen u mitropolita u leto 2024.

Vladika Pahomije je 32 godine bio na vladičanskom tronu Eparhije vranjske. Izabran je za episkopa vranjskog 28. maja 1992. godine. Hirotoniju je obavio patrijarh srpski Pavle, zajedno s još nekoliko arhijereja .

Posebno su ga ljudi zapamtili jer ga je opštinski sud u Nišu 2006. godine oslobodio optužbe da je izvršio bludne radnje nad dvojicom maloletnih dečaka.

„Nije dokazano da je Tomislav Gačić izvršio krivična dela bludne radnje nad dvojicom dečaka“, rekla je tada predsednica sudskog veća Katarina Ranđelović obrazlažući presudu i dodala da postoji određeni stepen osnovane sumnje, ali ne i takav stepen izvesnosti da bi sud doneo osuđujuću presudu.

U obrazloženju presude između ostalog se navodi da su lekari koji su veštačili psihičko stanje vladike Pahomija utvrdili da se radi o visokomoralnoj osobi, koja nema sklonosti ka pedofiliji. Optužbu za ista krivična dela, za koja su Pahomija teretila još dvojica dečaka, sud je odbacio zbog zastarelosti.

Vladika Pahomije je na sudu tvrdio da nije kriv i da su aferu napravile tajne službe Albanije, Makedonije i drugih zemalja zato što on radi na zaštiti srpskih interesa na jugu Srbije.