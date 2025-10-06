Marina Dorćol
Sajt za informisanje o Marini Dorćol
Sajt otvorenavrata.info omogućava da građani na jednom mestu dobiju odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa Marinom Dorćol
Vozači i pešaci koji koriste mobilni telefon dok su u saobraćaju biće pod posebnom pažnjom policije ove nedelje
Da li vozači koriste mobilni telefon za volanom, a pešaci dok prelaze ulicu, ozbiljnije će kontrolisati policija ove nedelje.
Kako je saopštio MUP, policija će u periodu od 6. do 12. oktobra ove godine, sprovode međunarodnu akciju „Fokus na putu“ i oštrije će proveravati i sankcionisati vozače koji koriste telefon dok voze, odnosno pešake koji prelaze ulicu i koriste telefon ili imaju slušalice.
Akcija će istovremeno biti sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope).
Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od saobraćajne nezgode za četiri do čak dvadeset puta, što čini ovaj prekršaj jednim od trenutno najvećih problema bezbednosti saobraćaja na putevima, saopštila je policija.
Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko pet odsto pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza, dok se procenat vozača koji nepropisno koriste mobilni telefon za vreme vožnje kreće od četiri do osam odsto, u zavisnosti od vrste vozila.
Neprilagođena brzina, nepropisno ponašanje učesnika u saobraćaju, korišćenje mobilnog telefona – samo su neki od najčešćih uzroka zbog kojih dolazi do saobraćajnih nesreća.
Neprilagođena brzina ostaje glavni uzrok saobraćajnih nezgoda, a to je i najčešći uzrok nesreća sa fatalnim ishodom.
Od početka godine do kraja avgusta, na drumovima Srbije dogodilo se 21.258 saobraćajnih nezgoda, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova. U 294 nesreće bilo je poginulih.
U prvom kvartalu 2025. u saobraćajnim nesrećama poginulo je 103 ljudi, podaci su RZS-a.
Podaci o broju poginulih u daljem toku godine i dalje nisu dostupni.
Prema podacima koje je tokom avgusta preneo Blic, u junu i julu u saobraćajnim nezgodama poginulo je 89 ljudi.
Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!
Sajt otvorenavrata.info omogućava da građani na jednom mestu dobiju odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa Marinom Dorćol
Prosvetni radnici u saradnji sa roditeljima i neformalnim organizacijama pripremaju protest za 12. oktobar u Beogradu
Blokada škola i fakulteta i u novoj školskoj godini je noćna mora režima Aleksandra Vučiča. Upravo to su učinili pančevački gimnazijalci
Državna revizorska institucija otkrila je brojne nepravilnosti oko lista čekanja za operaciju kuka i kolena u pojedinim zdravstvenih ustanova
Više osoba završilo je u Dunavu nakon prevrtanja čamca kod Bačke Palanke. Na brodu se nalazilo 11 kineskih državljana. Jedna osoba je poginula, dok je devet ljudi spaseno
Kriminalni klanovi, tajne službe, režimski batinašiKo sve vršlja po Srbiji Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve