Vozači i pešaci koji koriste mobilni telefon dok su u saobraćaju biće pod posebnom pažnjom policije ove nedelje

Da li vozači koriste mobilni telefon za volanom, a pešaci dok prelaze ulicu, ozbiljnije će kontrolisati policija ove nedelje.

Kako je saopštio MUP, policija će u periodu od 6. do 12. oktobra ove godine, sprovode međunarodnu akciju „Fokus na putu“ i oštrije će proveravati i sankcionisati vozače koji koriste telefon dok voze, odnosno pešake koji prelaze ulicu i koriste telefon ili imaju slušalice.

Akcija će istovremeno biti sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope).

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od saobraćajne nezgode za četiri do čak dvadeset puta, što čini ovaj prekršaj jednim od trenutno najvećih problema bezbednosti saobraćaja na putevima, saopštila je policija.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko pet odsto pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza, dok se procenat vozača koji nepropisno koriste mobilni telefon za vreme vožnje kreće od četiri do osam odsto, u zavisnosti od vrste vozila.

Koji su najčešći uzorici saobraćajnih nesreća?

Neprilagođena brzina, nepropisno ponašanje učesnika u saobraćaju, korišćenje mobilnog telefona – samo su neki od najčešćih uzroka zbog kojih dolazi do saobraćajnih nesreća.

Neprilagođena brzina ostaje glavni uzrok saobraćajnih nezgoda, a to je i najčešći uzrok nesreća sa fatalnim ishodom.

Od početka godine do kraja avgusta, na drumovima Srbije dogodilo se 21.258 saobraćajnih nezgoda, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova. U 294 nesreće bilo je poginulih.

U prvom kvartalu 2025. u saobraćajnim nesrećama poginulo je 103 ljudi, podaci su RZS-a.

Podaci o broju poginulih u daljem toku godine i dalje nisu dostupni.

Prema podacima koje je tokom avgusta preneo Blic, u junu i julu u saobraćajnim nezgodama poginulo je 89 ljudi.

