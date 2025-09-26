Energetika

26.септембар 2025. B. B.

Odgovor vlasti na sankcije NIS-u: Nije do nas

„Srbija je sve pokušala – razgovarano je sa američkom i sa ruskom stranom, iznosila predloge i tražili rešenja, ali nije do nas jer je zemlja mala i ne može postavljati uslove“, rekao je ministar finansija Siniša Mali.

Spomenici kulture

25.септембар 2025. N. M.

Slučaj Generalštab: Saslušan Goran Vasić

Goran Vasić, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, osumnjičen da je falsifikovao dokumenta, saslušan je u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal