Policija je na Filozofski fakultet u Novom Sadu došla na poziv dekana Milivoja Alanovića, koji je prethodno ušao u zgradu sa grupom saradnika
Policija je napustila Filozofski fakultet u Novom Sadu nakon skoro dve nedelje koje su proveli u zgradi i ispred nje.
Policija je na Filozofski fakultet došla na poziv dekana Milivoja Alanovića, koji je prethodno ušao u zgradu sa grupom saradnika, podseća portal 021.
Prisustvo policije u zgradi fakulteta dovelo je do novih protesta ispred ove ustanove, koje je kulminiralo policijskom brutalnošću prošlog petka.
Dekanat Filozofskog fakulteta najavio je održavanje ispitnog roka.
Alanović je tvrdio da je od MUP-a dobio informaciju da postoji velika opasnost od upada u zgradu fakulteta.
„Svi smo pod pritiskom i isčekivanjem da će se desiti nešto opasno i strašno i da moramo delovati veoma brzo, ali čini mi se da je u ovom trenutku važnije spustiti loptu, smiriti tenzije i dogovoriti se oko stvari koje su u interesu svih nas“, rekao je Alanović.
I pored navoda studenata da je 26. avgusta „uleteo na fakultet sa par profesora, zamenio bravu i preti disciplinskim studentima“, Alanović je tvrdio da su on i pomenuti profesori sa studentima „vrlo korektno razgovarali, akademski, objasnili celu situaciju, položaj fakulteta i svih zaposlenih, te važnost da se normalizuje rad fakulteta“.
„Meni se čini da su oni razumeli naše motive i mi smo ih zamolili da uzmu svoje lične stvari i da u nekom vremenu izađu sa fakulteta kako bismo mi mogli da počnemo sa spremanjem fakulteta. Studenti su izašli, nije bilo apsolutno nikakvih problema, nikakvih incidenata“, rekao je tada Alanović.
Naglasio je i da je studentima rečeno da će komunikacija sa njima biti nastavljena, ali da je pre svega prioritet predstojeći ispitni rok, koji je ključan za opstanak fakulteta.
Zbog takve odluke Alanovića usledilo je nekoliko protesta studenata i građana najpre ispred Filozofskog fakulteta, a zatim i u drugim delovima Novog Sada.
Policija je na tim okupljanjima primenila brutalnu silu i mnogobrojna hemijska sredstva protiv građana, što je rezultiralo velikim brojem povređenih.
Policijske represije nisu bili pošteđeni ni novinari koji su profesionalno izveštavali.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pohvalio je policiju zbog takvog ponašanja prema građanima.
