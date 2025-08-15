Batinaši Srpske napredne stranke jurišaju na novinarke i novinare na terenu, a policija opet ne reaguje. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) to najoštrije osuđuje i poziva nadležne organe da hitno identifikuju i sankcionišu napadače na predstavnike medija u centru u Beograda

Grupa novinara i novinarki koja je izveštavala s protesta u centru Beograda u četvrtak, 14. avgusta, bila je meta juriša, uvreda i pretnji od strane grupe batinaša koji su tokom večeri na demonstrante bacali pirotehnička sredstva.

Kako se navodi u izveštajima medija Vreme i Zoomer, nakon što je u Nemanjinoj ulici došlo do sukoba ispred demonstranata i pristalica Srpske napredne stranke, koji su bili ispred prostorija svoje partije, grupa batinaša krenula je u juriš na veliki broj okupljenih novinara koji su imali vidna obeležja „press“ i jurili ih niz Birčaninovu ulicu uzvikujući „hajde snimajte, sad snimajte“.

„Ubiiiću te, mamu ti je*em“, vikala je grupa novinarkama i novinarama dok su jurili za njima.

Policija ne reaguje

Iako je na ulicama Beograda bio veliki broj uniformisanih i policajaca u civilu, niko nije reagovao niti pokušao da spreči juriš na medijske radnike koji su obavljali svoj posao na terenu.

Jedina reakcija policije, sinoć zabeležena, bila je ta da su pokušali da spreče novinare da izveštavaju jer im nisu dozvoljavali da snime hapšenje jednog građanina u Beogradu, kako javlja studentski portal Puls generacije.

„Ne ometajte policijsko postupanje”, čuje se na snimku kako izgovara muškarac u civilu s policijskom značkom oko vrata.

Inače, svedoci smo da policija nekoliko večeri zaredom ne reaguje na nasilje koje dolazi od strane pristalica SNS naoružanih pirotehničkim sredstvima, palicama i motkama na ulicama gradova širom Srbije, već ih umesto toga sprovode do određenih lokacija, napadaju i hapse demonstrante koji uzvraćaju tim grupama.

Nadležni da hitno reaguju

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije osuđuje ovakve slučajeve i još jednom apeluje na sve građane da ne ometaju novinare i novinarke dok izveštavaju s javnih događaja.

Pozivamo nadležne organe da hitno identifikuju i sankcionišu napadače na predstavnike medija u centru u Beograda, kao i da zaštite sve medijske radnike na javnim mestima i omoguće im da profesionalno obavljaju svoj posao.

Apelujemo i na predstavnike policije da ne postupaju selektivno tokom narušavanja javnog reda i mira na protestnim okupljanjima.

Pozivamo koleginice i kolege da na nasilnim događajima da budu u grupi i pomažu jedni drugima.

Autor je član Stalne radne grupe za bezbednost novinara i predsednik UO

Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM)

Projekat „Sistem prevencije nasilja i zaštite novinara“, sprovodi ANEM sa partnerima Insajder TV i Centar za razvoj lokalnih medija, a uz podršku Evropske Unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

